Місяць поступово збільшує тривалість дня на Землі: чому це відбувається

Причина криється в припливах, адже приливний опір Землі сповільнює її обертання, і Місяць отримує цю енергію.

Вчені з'ясували, що Місяць поступово віддаляється від Землі та змогли з високою точністю виміряти, наскільки швидко відбувається цей процес. З'ясувалося, що Місяць віддаляється від нашої планети зі швидкістю 3,8 см щороку. Тому дні на Землі стають трохи довшими.

Про це пише Бі-бі-сі.

Місяць обертається, але ніколи повністю, ми завжди бачимо лише один його бік - він поступово віддаляється від нашої планети. Вчені називають цей процес "місячною рецесією".

За допомогою лазерів з рефлекторами, які на поверхні Місяця встановили астронавти місії "Аполлон", вчені нещодавно змогли з високою точністю виміряти, як швидко відступає Місяць.

Вони підтвердили, що Місяць щороку віддаляється від Землі зі швидкістю 3,8 см. І разом з цим наші дні стають дедалі довшими.

"Уся справа у припливах і відпливах", - каже Девід Волтем, професор геофізики Лондонського університету, який вивчає зв’язок між Місяцем і Землею.

Припливний опір Землі уповільнює її обертання, і Місяць отримує цю енергію. По суті, коли Земля обертається, сила тяжіння Місяця, який рухається навколо неї, притягує океани, створюючи припливи та відливи.

Але Земля обертається навколо своєї осі набагато швидше, ніж Місяць, а тому тертя від океанських басейнів, які рухаються під орбітою Місяця, також тягне за собою воду.

Це означає, що опуклість рухається трохи попереду Місяця на своїй орбіті і намагається відтягнути його назад. Це повільно забирає енергію обертання нашої планети, уповільнюючи її, тоді як Місяць отримує енергію, яка змушує його рухатися на вищу орбіту.

Згідно з останнім аналізом, це поступове гальмування обертів нашої планети означає, що тривалість середнього земного дня зростає приблизно на 1,09 мілісекунди на століття від кінця 1600-х років.

Нагадаємо, NASA підготувало найчіткішу карту височин на поверхні Місяця.

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