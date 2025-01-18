Місяць увійшов до списку об’єктів, що потребують збереження

В WMF зазначили, що на Місяці не має встановлених правил, які б забезпечували захист від негативного впливу для історичних артефактів.

Всесвітній фонд пам’яток (WMF) оприлюднив новий список з 25 об’єктів, що потребують збереження, до якого вперше потрапив Місяць.

Про це повідомило видання CNN.

Це рішення пов’язане з початком нової космічної ери та розміщенням на Місяці понад 90 історичних місць, які мають значення для людства. Одним із таких об'єктів є база "Транквіліті", де вперше ступили на Місяць люди. За даними Фонду, на місці посадки зберігаються відбитки черевика Ніла Армстронга та понад 100 артефактів місії "Аполлон-11".

"Вперше Місяць додано до переліку об'єктів, що відображає нагальну потребу у визнанні та збереженні артефактів, які свідчать про перші кроки людства за межами Землі. Це – визначальний момент у нашій історії. Такі предмети, як-от камера, що зняла телевізійну трансляцію висадки на Місяць, меморіальний диск, залишений астронавтами, та багато інших є символічними для цієї спадщини", - зазначила президентка і головна виконавча директорка фонду Бенедикт де Монтлор.

Вона додала, що активність на Місяці не має встановлених правил, які б забезпечували захист від негативного впливу, через що історичні артефакти можуть бути випадково знищені або пошкоджені під час місячних досліджень.

Нагадаємо, нещодавно космічний зонд зробив унікальні знімки Меркурія.

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