Місячне затемнення 25 березня 2024 року: онлайн-трансляція

Це перше місячне затемнення 2024 року.

25 березня 2024 року земляни побачать перше у цьогоріч місячне затемнення.

Воно розпочне так званий коридор затемнень, який закінчиться після сонячного затемнення 8 квітня 2024 року.

Нинішнє затемнення - напівтіньове.

Такий феномен виникає, коли Земля входить у земну півтінь — область простору, де наша планета частково перекриває Сонце. Спостерігач, який перебуває в цей час на Місяці, спостерігав би часткове сонячне затемнення.

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Затемнення розпочнеться 25 березня 2024 року о 06:53 за Києвом, а його максимальна фаза відбудеться о 09:12, саме тоді 96% Місяця буде приховано земною півтінню. Завершиться місячне затемнення об 11:32 за київським часом.

Нинішнє затемнення зможуть побачити мешканці Західної Європи, Північно-Східної Азії, Австралії, більшої частини Африки, а також Північної та Південної Америки. А ось жителі України, на жаль, його не побачать.

Проте за ним можна буде спостерігати онлайн.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які виклики чекають землян під час коридору затемнень.

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