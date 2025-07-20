Між Марсом та Юпітером кружляє астероїд з невідомої речовини

Астероїд. Ілюстративне зображення

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Астероїд 33 Полігімнія, який розташований у головному поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера, настільки щільний, що, найімовірніше, складається з хімічних елементів, яких не існує на Землі.

До такого висновку прийшла команда фізиків з Університету Аризони у дослідженні, яке опубліковано в журналі The European Physical Journal Plus, пише IFLScience.

Щільність цього астероїда значно перевищує максимальну щільність відомої атомарної речовини, а тому він вважається компактним надщільним об’єктом з невідомим складом. Щільність астероїда шириною від 50 до 60 км становить 75,28 грама на кубічний сантиметр.

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Найщільнішим стабільним елементом, який відомий у природі, вважається осьмій, який має атомний номер 76.

Також існують хімічні елементи, які синтезували у лабораторії, найщільнішим з них є оганессон, який має атомний номер 118.

Елементи ближче до верхнього кінця таблиці, як правило, нестабільні, радіоактивні та мають неймовірно короткий період напіврозпаду.

Вивчаючи відомі хімічні елементи, фізики не змогли знайти ті, які можуть пояснити високу щільність астероїда.

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Команда фізиків з Аризони змоделювала елементи, що знаходяться поза періодичною таблицею, передбачивши їхні властивості.

Дослідження показало, що хімічні елементи з атомними номерами ближче до 164 можуть бути стабільними, і при цьому щільність таких елементів може становити від 36 до 68,4 грамів на кубічний сантиметр. Тобто ці значення дуже близькі до значення щільності астероїда.

«Наші результати щодо густини маси дозволяють нам висунути гіпотезу, що якщо надважкі елементи достатньо стабільні, вони можуть існувати в ядрах щільних астероїдів, таких як 33 Полігімнія», — йдеться в опублікованому дослідженні науковців.

Для підтвердження того, що астероїд може містити невідомі науці стабільні хімічні елементи, потрібні додаткові дослідження.

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Нагадаємо, раніше астрономи зафіксували міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який прямує до нашої Сонячної системи і має незвичайну поведінку та властивості.