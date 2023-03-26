Між Землею та Місяцем пролетів астероїд, здатний знищити місто

Об'єкт повернеться на орбіту Землі 2026 року, але вчені виключили його як загрозу для планети.

Астероїд, здатний знищити місто, безпечно пролетів між Землею та Місяцем 25-26 березня. Він називається 2023 DZ2.

Про це пише The Guardian.

В американському космічному агентстві NASA кажуть, що такий великий астероїд рідко наближається так близько до Землі. Це трапляється лише раз на десятиліття.

Астероїд під назвою 2023 DZ2 виявили лише місяць тому. Він пройшов приблизно за 515 тисяч кілометрів від Місяця і за кілька годин пролетів повз Землю зі швидкістю приблизно 28 тисяч км/год. За оцінками вчених, його розмір — від 40 до 90 метрів у діаметрі.

Цей космічний камінь жодним чином не загрожує Землі. Раніше астрономи мали невелику ймовірність того, що астероїд може зачепити Землю, але згодом науковці виключили таку можливість.

"Немає жодних шансів, що цей "вбивця міст" вразить Землю, але його близьке наближення дає чудову можливість для спостережень", — сказав керівник відділу планетарного захисту Європейського космічного агентства Річард Мойсл.

Раніше стало відомо, що в нашу планету може врізатись астероїд діаметром 50 метрів. Зазначається, що ймовірність зіткнення становить приблизно 1 до 600, тобто вище середньої.

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