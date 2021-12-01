Міжнародна команда біологів визначила, від чого залежить потяг до самогубства

Міжнародна команда біологів визначила, від чого залежить потяг до самогубства

У деяких людей схильність до суїциду може бути зумовлена генетично.

Міжнародний консорціум з генетики суїцидів, до якого входять понад 260 вчених із понад 20 країн світу, виявив ділянку ДНК, мутації в якій впливають на бажання людини вчинити самогубство.

Результати дослідження було опубліковано у вівторок, 30 листопада, у виданні Biological Psychiatry.

Свої висновки науковці зробили на основі вивчення будови геному у близько 30 тисяч жителів США та інших розвинених країн із суїцидальними нахилами та 520 тисяч добровольців, які ніколи не мали бажання скоїти самогубство.

Ділянка ДНК, яка викликає схильність накласти на себе руки, належить до сьомої хромосоми. Раніше мутації в ній пов'язували з різними психічними відхиленнями, а також схильністю до ризикованої поведінки, порушення сну та бажання курити.

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Як було встановлено під час дослідження, мутацій у сьомій хромосомі формували схильність до самогубства: сильно знижували або підвищували його ймовірність.

"Це говорить про необхідність вивчити, як варіації в цій ділянці ДНК впливають на схильність до суїцидів за наявності та при відсутності психічних розладів", - уточнив головний автор публікації, доцент Університету Вандербільта в Нешвіллі Дуглас Рудерфер.

Нагадаємо, на початку цього року в Україні вже кілька школярів долучилися до небезпечних "челенджів", які поширюють у соцмережах: активізувалися "групи смерті" та інші небезпечні ігри, які підштовхують дітей до самогубства.

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