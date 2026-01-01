Міжзоряна комета 3I/ATLAS: вчені сказали, чи має ознаки життя

Міжзоряна комета 3I/ATLAS / © phys.org

Реклама

Міжзоряна комета 3I/ATLAS пережила цілий шквал сенсаційних повідомлень про те, що вона є космічним кораблем іншопланетян. Однак нещодавні дослідження показують, що якихось техносигнатур, тобто радіосигналів чи викидів речовин, які свідчать про те, що на її поверхні працює іншопланетна техніка, так і не виявили.

Про це пише phys.org.

Нові спостереження

З моменту відкриття міжзоряного об’єкта (ISO) 3I/ATLAS 1 липня 2025 року він привернув до себе багато уваги, включаючи спекуляції, надії та побоювання, що він може містити докази існування технологічно розвинених цивілізацій за межами нашої Сонячної системи.

Реклама

Тепер у новій статті детально описано результати радіоспостережень, проведених на 100-метровому телескопі Грін-Бенк у межах програми Breakthrough Listen, призначеної для пошуку ознак іншопланетного життя. Дані були зібрані 18 грудня 2025 року — за день до найближчого наближення об’єкта до Землі. Й тим, хто сподівався на докази існування розвинених іншопланетних цивілізацій, результати можуть не сподобатися.

3I/ATLAS — природний чи штучний об’єкт?

Лише два інших ISO були коли-небудь помічені в нашій Сонячній системі. Перший міжзоряний об’єкт, 1I/«Оумуамуа», спочатку був класифікований як астероїд, а потім як комета; другий, 2I/Борисов, був визнаний кометою. 3I/ATLAS має типові кометні характеристики, такі як кома і не видовжене ядро.

Проте ці об’єкти часто спочатку викликають багато спекуляцій. Після відкриття 3I/ATLAS в Інтернеті поширилося багато чуток про його дивні особливості, що вказують на іншопланетні технології. Однак науковці також активно вивчають цей об’єкт, хоча і з дещо більшим скептицизмом.

Зараз, коли минуло шість місяців з моменту відкриття, кілька телескопів зібрали дані в різних діапазонах хвиль, включаючи радіо-, інфрачервоне, рентгенівське та оптичне випромінювання, і ці дані були проаналізовані багатьма дослідниками. За даними SETI, жодне із цих спостережень не дало доказів існування техносигнатур.

Реклама

Спостереження Грін-Бенк

Науковці, які брали участь у новому дослідженні, стверджують, що міжзоряні зонди, швидше за все, спілкуються за допомогою вузькосмугових радіосигналів, завдяки їхній ефективності передачі та низькому згасанню, пов’язаному із цими сигналами в міжзоряному просторі. Тому команда провела пошук сигналів у чотирьох різних радіодіапазонах, що охоплюють 1–12 ГГц, саме в той час, коли комета була найближче до Землі.

Спочатку пошук виявив понад 471 000 потенційних сигналів, але після застосування фільтра локалізації неба залишилося дев’ять «подій». Подальший аналіз показав, що вони були спричинені радіочастотними перешкодами, оскільки вони також з’являлися у скануваннях поза ціллю або були відомими забруднювачами. Навіть при більш високому рівні чутливості аналіз не виявив жодних потенційних сигналів техносигнатури від 3I/ATLAS, що відповідає результатам інших досліджень.

Автори дослідження пишуть: «Наше дослідження дозволяє зробити висновок, що в місці розташування 3I/ATLAS немає ізотропних передавачів безперервної хвилі потужністю понад 0,1 Вт. Для порівняння, мобільний телефон є приблизно ізотропним передавачем безперервної хвилі потужністю близько 1 Вт».

Пошук триває

Дані, використані в цьому дослідженні та інших дослідженнях програми Breakthrough Listen, є загальнодоступними, і їхній збір буде продовжуватися на деяких телескопах, таких як Hubble. Ті, хто цікавиться 3I/ATLAS, можуть очікувати на появу додаткової інформації, хоча на даний момент малоймовірно, що будуть виявлені техносигнатури.

Реклама

Проте численні телескопи Землі продовжуватимуть стежити за майбутніми міжзоряними об’єктами, що входять у нашу Сонячну систему, та потенційними техносигнатурами.

Раніше комета 3I/ATLAS здивувала вчених кріовулканізмом: під час наближення до Сонця на її поверхні зафіксували потужні викиди льоду та пилу. Дослідження свідчить, що цей космічний прибулець за складом несподівано схожий на транснептунові об’єкти нашої Сонячної системи та примітивні метеорити-хондрити.