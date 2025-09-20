Міжзоряна подорож в один кінець: інженери показали космічний "ковчег" для порятунку людства

Космічний корабель Chrysalis дасть людству можливість відірватись від материнської планети в пошуках нового дому

Одного дня людство на велетенському космічному кораблі може відправитись за межі Сонячної системи у подорож в один кінець, яка триватиме кілька поколінь. Саме для такого випадку інженери розробили проєкт «самодостатнього світу у русі», який поєднує науку, архітектуру та психологію в приголомшливому баченні життя в далекому космосі, що не схоже ні на що, що ви бачили та навіть тільки уявляли раніше.

Про це пише The Daily Galaxy з посиланням на результати дизайнерського конкурсу Project Hyperion.

Космічний корабель, який отримав назву Chrysalis, має довжину 58 км і розрахований на 1000 осіб. Його мета — доставити людей до зоряної системи Альфа Центавра у подорожі, що ймовірно триватиме кілька сотень років.

Chrysalis — це не просто космічний корабель. Це концепція життя, спільноти та культури в русі, що розроблена командою інженерів та архітекторів для конкурсу Project Hyperion. В основі ідеї лежить завдання — створити не просто корабель, а ціле суспільство, яке зможе вижити й еволюціонувати в глибокому космосі, у повній ізоляції від Землі протягом понад чотирьох століть. Завдяки реалістичності інженерних рішень, психологічній передбачливості та архітектурній глибині, концепт отримав першу премію від Ініціативи міжзоряних досліджень.

Космічний корабель як самодостатній світ

Щоб імітувати гравітацію та уникнути шкідливого впливу тривалої невагомості на організм людини, наприклад, втрати кісткової маси або серцево-судинних захворювань, космічний корабель Chrysalis буде генерувати штучну гравітацію за допомогою повільного обертання. Його концентрична циліндрична конструкція дозволить цілим житловим зонам обертатися, що створить відцентрову силу, достатню для утримування людей на підлозі.

Енергія для роботи систем корабля і підтримки екосистем надходитиме від ядерного синтезу. Усередині масивного корпусу буде кілька біомів, що відтворюють земні середовища — тропічні ліси, бореальні зони, навіть посушливі пустелі. Усі вони призначені для підтримки стійкого виробництва їжі, біорізноманіття та психологічної рівноваги.

Особливістю конструкції є «космічний купол» — 130-метрова оглядова зона з прозорими стінами, яка виходить на глибокий космос, а Сонце здається з неї лише тьмяною зіркою. Він слугуватиме місцем зборів, символічним серцем корабля, а також місцем проведення щорічних загальних зборів.

Будівництво у космосі та тренування на Землі

З огляду на величезну масу, яка, за оцінками, становить 2,4 мільярда тонн, Chrysalis будуватимуть не на Землі, а в космосі. Команда пропонує будувати корабель у точці Лагранжа L1 — гравітаційно стабільному регіоні між Землею і Місяцем. За даними NASA, це ідеальне місце для «паркування» космічних кораблів через його орбітальний баланс.

Однак, людська сторона місії почнеться на Землі — в Антарктиді. Перші добровольці житимуть в екстремальних умовах протягом 70-80 років, імітуючи соціальні, психологічні та логістичні виклики ізольованого суспільства.

«Адаптація буде скоріше культурною, ніж біологічною», — зазначають дизайнери.

Вони припускають, що справжнє випробування полягає не в конструкції корабля, а в динаміці його спільноти.

Генетичний банк із насінням, ембріонами та ДНК супроводжуватиме людей на борту, забезпечуючи біологічну безперервність і уможливлюючи колонізацію інших планет. Імовірним пунктом призначення є Проксима Центавра b — потенційно придатна для життя екзопланета, розташована приблизно за 4,2 світлових роки від Землі.

Теорія чи реальне майбутнє людства

Хоча про будь-яку дату запуску поки що не може бути й мови, проєкт Chrysalis є однією з найбільш детальних і правдоподібних спроб розв’язати проблему поколінних кораблів, що давно існують у науковій фантастиці, а зараз переходять у розряд умоглядної науки. Ідея отримала новий інтерес на тлі зростання стурбованості щодо придатності планети для життя і довгострокового майбутнього людства.

Проєкт Chrysalis виділився завдяки своїй системній інтеграції, естетичній витонченості та культурній передбачливості. Його модульні житла, інтегрована система управління зі штучним інтелектом і відкриті сімейні структури створюють картину майбутнього, в якому люди можуть не просто подорожувати до зірок, а жити в космосі.

Експерти визнають, що існує багато перешкод. Доктор Джон Пейдж, старший викладач аерокосмічної інженерії в Університеті Нового Південного Уельсу, пояснював, що «створення гравітації за допомогою обертання вимагає величезних масштабів — інакше досвід буде фізично дезорієнтуючим або навіть шкідливим». Утім, цей проєкт відображає зростання інтересу до заселення космосу не тільки за межами Землі, а й взагалі за межами планетних поверхонь.

