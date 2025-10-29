Міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS наближається до Сонця: людство сьогодні отримає важливу відповідь, що воно таке

НЛО / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 29 жовтня 2025 року, астрономи всього світу стежать за рідкісною подією: міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS досягає свого перигелію — найкоротшої відстані до Сонця. Цей момент дозволить остаточно перевірити суперечливу гіпотезу про його штучне походження, яку висунув австралійський астроном Аві Леб.

Про це пише видання Т4.

Міжзоряний гість 3I/ATLAS, третій відомий об’єкт, що прибув з-поза меж нашої Сонячної системи, зараз перебуває в найгарячішій точці своєї орбіти — перигелії, на відстані близько 203 мільйонів кілометрів від Сонця. Цей етап є критичним для перевірки гіпотези про можливу штучну природу об’єкта. Ідею, що 3I/ATLAS може бути інопланетним космічним кораблем, активно просуває астроном Аві Леб, який раніше висував подібну теорію стосовно першого міжзоряного об’єкта 1I/’Oumuamua.

Реклама

З часу відкриття 1 липня 2025 року 3I/ATLAS проявляв властивості, характерні для комет. Знімки космічного телескопа «Хаббл» показують розмиту блакитну цятку з яскравішою частиною з одного боку через формування хвоста, що утворюється при випаровуванні льоду під впливом сонячного світла. Об’єкт має рідкісні, але не унікальні риси, наприклад, «антихвіст», однак більшість вчених, включно з експертами NASA та SETI, переконані, що жодні дані не свідчать про штучне походження, і підтверджують його кометну природу.

Попри це, Аві Леб продовжує аналізувати 3I/ATLAS як потенційний космічний корабель. Він припускає, що саме в перигелії об’єкт міг би здійснити так званий маневр Оберта, використавши «двигуни» для зміни траєкторії або прискорення. Леб натякає, що сьогодні можливі несподівані явища, які могли б підтвердити його гіпотезу.

На даний момент об’єкт знаходиться з іншого боку Сонця відносно Землі, але у найближчі дні він знову стане доступним для спостережень. Основну роль у спостереженні відіграє місія JUICE Європейського космічного агентства, яка стежитиме за рухом об’єкта з глибокого космосу. Якщо 3I/ATLAS не опиниться у передбаченому за балістичними розрахунками місці, це стане прямим свідченням аномальної активності. У протилежному випадку — якщо комета продовжить рухатися за прогнозованою траєкторією — гіпотеза про інопланетян буде остаточно спростована.

Науковці підкреслюють, що сама по собі комета є унікальною «капсулою часу», яка може розповісти багато про еволюцію інших зоряних систем. Її вік, можливо, у два рази перевищує вік нашої Сонячної системи, а спостереження за нею допомагає зрозуміти умови формування міжзоряних об’єктів. Як сказав Дуглас Адамс, споглядання краси саду не обов’язково передбачає вигадування казкових істот — але дослідження космосу завжди відкриває простір для дивовижних гіпотез.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який наразі здійснює багатомісячний візит у внутрішній частині Сонячної системи, спричинив хвилю ажіотажу та суперечок у науковому середовищі.