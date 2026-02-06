Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS зазнав дивних змін у Сонячній системі

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS / © solar-system

Реклама

Під час проходження через Сонячну систему міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS зазнав дивних змін, пов’язаних із формою та випромінюванням льоду, з якого складається ця комета.

Аналіз даних, отриманих під час спостережень за цим об’єктом космічного телескопа SPHEREx у серпні та грудні минулого року, опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Завдяки здатності цього космічного телескопа «бачити» в 102 кольорах інфрачервоного спектру, вчені змогли відстежити форму та випромінювання льоду, з якого складається 3I/ATLAS.

Реклама

Цей лід складається з різних молекул, включаючи, зокрема, воду, нітриди, вуглекислий газ і монооксид вуглецю.

На зображеннях видно, що загальний розподіл цих різних речовин є досить сферичним, у вигляді круглого ореолу навколо ядра комети. Однак розподіл вуглеводнів був не таким округлим, а трохи більш сплющеним.

© NASA

Найбільш асиметричний розподіл спостерігається у пилу. Саме вона утворює антихвіст, тобто рідкісний додатковий хвіст, що формується в результаті викиду кометою великих і важких частинок пилу. Через свій розмір вони не можуть переміщатися так, як решта викинутого матеріалу.

Науковці наголосили, що це не повний аналіз грудневих даних, але він уже дає уявлення про те, наскільки змінилася комета під час свого руху через Сонячну систему.

Реклама

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня 2025 року міжзоряна комета 3I/ATLAS опинилася на найближчій відстані від Сонця під час руху через Сонячну систему. Комета перебувала на відстані 203 мільйони кілометрів від Сонця, що приблизно на 36% більше відстані між Землею та нашою зіркою.

Проте для міжзоряного об’єкта, який не наближався до будь-якої зірки щонайменше мільйони, а можливо, й мільярди років, це було надзвичайно сильне зближення.

У цей час лід, з якого складається комета, почав сублімувати з більшою інтенсивністю, ніж раніше, у результаті навколо 3I/ATLAS утворилася газова хмарка, що складається з різних молекул.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS розвинув дивну пульсацію, яка змушує його світитися яскравіше.