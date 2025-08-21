Міжзоряний об’єкт наближається до Землі: науковець висунув шокувальну гіпотезу (фото)

Міжзоряний об’єкт, що наближається до Землі, може бути ядерним космічним кораблем Фото ілюстративне / © Associated Press

Загадковий об’єкт, що рухається через Сонячну систему до Землі, може бути ядерним космічним апаратом.

Професор, керівник проєкту «Галілео», астрофізик із Гарварду Аві Леб висунув нову гіпотезу щодо міжзоряного об’єкту, який наближається до Землі, передає dailymail.

Аві Леб заявив, що міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS має ознаки, які відрізняють його від типової комети — всупереч оцінкам NASA.

Загадковий об’єкт, що рухається через Сонячну систему до Землі Фото: dailymail

На поверхні 3I/ATLAS зафіксоване світіння, яке, на думку вченого, може бути результатом ядерної енергії, а не відбиття сонячного світла.

Фото з телескопа «Габбл» від 21 липня показало світлову пляму попереду об’єкта, натомість у звичайних комет світіння завжди тягнеться позаду.

Щоб пояснити яскравість лише відбиттям світла, об’єкт мав би бути довжиною понад 20 км — надто великим для вільного міжзоряного каменя.

Однак не всі поділяють його думку. Астроном з Оксфорду Кріс Лінтот назвав припущення про штучне походження «повною нісенітницею», а інші дослідники вважають теорії Леба перебільшенням.

Астрофізик із Гарварду Аві Леб

Шлях 3I/ATLAS

Об’єкт пролетить повз Венеру, Марс і Юпітер, що є вкрай рідкісною траєкторією. За словами Леба, ймовірність природного походження такого маршруту — менше ніж 0,005% (1 шанс із 20 000). Це може свідчити, що курс був «спроєктований».

Найближче до Землі об’єкт наблизиться 17 грудня 2025 року, а 2026 року залишить Сонячну систему.

Реакція спільноти

Леб вже обговорив об’єкт із конгресвумен Анною Пауліною Луною, яка працює над розсекреченням інформації про UAP (невідомі аномальні явища). Вона звернулася до NASA з ідеєю відправити зонд Juno, що обертається навколо Юпітера, для перехоплення 3I/ATLAS.

Деякі дослідники, зокрема журналіст-розслідувач Росс Коултхарт, вважають таку пропозицію «небезпечним перебільшенням» і наголошують, що наразі немає достатніх доказів для сенсаційних заяв.

Попри скептицизм колег, Леб продовжує наполягати: «Це не має вигляд як випадковість, тому ми повинні спостерігати за ним уважніше».

Нагадаємо, цьогоріч вчені виявили загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який рухається через Сонячну систему з надзвичайною швидкістю та незвичною траєкторією.

Деякі вчені вважають, що він може бути не природним тілом, а створеним розумною цивілізацією — можливо, розвідувальним зондом іншопланетного походження.