Моа повертаються: унікальні птахи, яких знищили люди, можуть знову жити

Гігантський моа. / © iflscience.com

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У Новій Зеландії готуються відродити доісторичних птахів, які жили поряд із людьми менш ніж тисячоліття тому, але були повністю винищені. Компанія Colossal Biosciences разом із маорійською спільнотою розпочала роботу над відновленням вимерлих моа — величезних, безкрилих птахів, що формували екосистему острова впродовж мільйонів років.

Про це розповідає IFL Science.

“Коли люди вперше прибули на Аотеароа, тут мешкали дев’ять видів моа — від розміру індички до справжніх гігантів у зріст понад 3,5 метра”, — розповідає доктор Пол Скофілд із Кентерберійського музею. Та вже за 150 років після прибуття людей птахи зникли — їх знищили через полювання й знищення середовища.

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Сьогодні ж вчені створили повний геном одного з видів — малого чагарникового моа, і працюють над рештою восьми. Використовуючи кістки, зразки м’яких тканин і скам’янілі залишки, команда має на меті відтворити всіх дев’ять представників цього втраченого роду.

Цей амбітний проєкт очолює Дослідницький центр Нгаї Таху, маорійська установа, яка з 2011 року займається питаннями довкілля, спадщини й культури. Підхід – не лише науковий, а й глибоко культурний.

“Ми розглядаємо маорі як раду директорів у цьому проєкті”, – зазначив Бен Лемм, співзасновник Colossal. – “Вони задають темп, ритм та напрямок. І для нашої команди це стало досвідом, який виходить за межі біотехнологій – це глибоке занурення в дух і символіку цього виду”.

Своєю чергою, режисер Пітер Джексон, один з учасників проєкту, наголошує на винятковості птахів: “Це один із небагатьох відомих птахів, у яких не було навіть зачатків крил. Вони залишили слід у нашій уяві — і в землі, якою колись ходили”.

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Після завершення розробки геномів дослідники сподіваються створити функціонального живого представника моа, який міг би повернутися до природного середовища. Це стане першим випадком у світі, коли вимерлий вид птахів буде відтворено із повним залученням корінного народу як культурного співтворця проєкту.

Нагадаємо, раніше вчені вперше відродили вимерлих суворих вовків. Вже у шість місяців цуценята досягають 120 см у довжину і важать 36 кг, а дорослі особини можуть зрости до 180 см та 68 кг, на відміну від домашніх собак, цуценята уникають людей і поводяться як дикі тварини.