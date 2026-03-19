Модні «дудлі» та «кокапу» не такі ідеальні: які проблеми виявили в гібридних собак

Кокапу

Реклама

Популярні «дизайнерські породи собак» — зокрема кокапу, кавапу та лабрадудлі — можуть мати не менше труднощів із поведінкою, ніж чистопородні тварини. До таких висновків дійшли дослідники, проаналізувавши дані власників у Великій Британії.

Про це повідомило видання Popular Science.

Йдеться про масштабне опитування, яке охопило 9402 собак-гібридів. Усі вони є результатом схрещення пуделя з іншими породами — кавалер-кінг-чарльз-спаніелем, кокер-спаніелем або лабрадор-ретривером. Для оцінки використовували стандартизований інструмент C-BARQ, що дозволяє аналізувати агресію, збудливість, здатність до навчання та інші риси.

Реклама

Результати, оприлюднені у журналі PLOS One, поставили під сумнів поширене уявлення про кращі якості гібридів. У понад 44% випадків такі собаки демонстрували більше небажаних поведінкових проявів, ніж їхні батьківські породи — зокрема підвищену енергійність і тривогу розлуки. Майже у 46% порівнянь суттєвих відмінностей не зафіксували, а лише менш ніж у 10% гібриди показали кращі результати.

Найбільш проблемними виявилися кокапу: вони отримали гірші оцінки у 16 із 24 категорій поведінки, зокрема щодо агресії та надмірної збудливості, спрямованої на власника. Кавапу також показали гірші результати у 11 категоріях. Водночас лабрадудлі продемонстрували відносно кращі показники: у них зафіксували погіршення лише у п’яти аспектах, а в окремих випадках — навіть покращення, зокрема щодо взаємодії з іншими тваринами.

Автори дослідження наголошують: отримані дані спростовують міф про те, що гібридні собаки автоматично поєднують лише найкращі риси. Потенційним власникам радять зважати на можливі особливості поведінки перед вибором домашнього улюбленця.

