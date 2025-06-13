“Моя перша космічна здобич”: астронавт NASA показав неймовірне відео Землі з орбіти

Земля з космосу / © Universe Space Tech

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Астронавт NASA Джонні Кім вразив користувачів соцмереж своїм першим таймлапсом, знятим на борту Міжнародної космічної станції (МКС). 68-секундне відео демонструє красу нашої планети з висоти близько 400 кілометрів — від мерехтливих нічних міст до яскравого полярного сяйва.

Про це пише Space Tech.

«Мій перший таймлапс. Дякую», — коротко підписав відео Кім, подякувавши колезі Ніколь Аєрс за поради.

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За словами астронавта, процес нагадував йому риболовлю: налаштування, очікування і — як результат — вражаюча «здобич». Цей досвід, зізнається він, захопив його з перших кадрів.

У відео видно, як станція пролітає над нічною півкулею Землі, а на фоні мерехтять вогні міст Азії та Австралії. У найефектнішому моменті відео — полярне сяйво, що заливає обрій зеленим світлом. Сяйво утворюється, коли сонячні частинки стикаються з атмосферою Землі, викликаючи світіння, яке особливо вражає з орбіти.

У кінці відео можна побачити також сонячні панелі МКС, які надають композиції футуристичного вигляду.

Джонні Кім прибув на станцію у квітні цього року на кораблі «Союз». Його місія триватиме ще кілька місяців, тож фанати космосу вже з нетерпінням чекають на нові захопливі відео з орбіти.

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Нагадаємо, під час своїх перших кроків на Місяці, астронавти місії «Аполлон» очікували побачити лише сірі скелі та пил. Однак вони виявили мільярди крихітних, блискучих помаранчевих скляних намистин, розсипаних по місячному ландшафту, наче мікроскопічні самоцвіти.

Ці намистинки, кожна з яких менша за піщинку, виявилися древніми капсулами часу, що зберігають історію вулканічної активності Місяця. Вони утворилися приблизно 3,3–3,6 мільярда років тому під час вибухових вивержень вулканів на поверхні ще тоді молодого супутника.