Молочні продукти без корів: рослини навчили виробляти ключовий білок молока

Молочні продукти / © Credits

Реклама

Науковці продемонстрували, що рослини можуть виробляти β-казеїн — один з основних білків коров’ячого молока, який впливає на його поживні властивості, кремову текстуру та придатність для виготовлення сиру.

Про це йдеться в матеріалі Earth.com.

Дослідження провела команда під керівництвом Одеда Шосейова з Єврейського університету в Єрусалимі у співпраці з новозеландською компанією Miruku.

Реклама

Під час експерименту вчені модифікували насіння арабідопсису, щоб воно синтезувало бичачий β-казеїн. Молочний білок поєднали з ділянкою рослинного білка олеозину, який взаємодіє з масляними тільцями всередині клітин насіння.

Спочатку дослідники очікували, що β-казеїн накопичуватиметься у спеціальних клітинних сховищах. Однак електронна мікроскопія показала, що білок сформував раніше невідомі структури навколо масляних тілець.

За своєю будовою вони нагадували природні казеїнові міцели, які містяться у молоці. При цьому накопичення молочного білка не заважало насінню нормально проростати.

Найуспішніші модифіковані рослини виробляли β-казеїн у кількості близько 1,26% від загального обсягу розчинного білка насіння. Це вищий результат, ніж у багатьох попередніх спробах отримати казеїн у рослинах.

Реклама

Науковці вважають, що відкритий механізм може допомогти створити ефективніші системи виробництва справжніх молочних білків без використання тварин. Такий підхід потенційно потребуватиме менше води, землі та інших ресурсів, ніж традиційне молочне тваринництво.

Результати дослідження можуть бути корисними не лише для харчової промисловості. Подібні технології також здатні спростити виробництво терапевтичних білків, ліків та інших біологічних препаратів.

Після експериментів з арабідопсисом дослідники перенесли технологію на сафлор. Цю олійну культуру вважають перспективною для масштабування, оскільки вона стійка до спеки та може рости на посушливих землях.

У перспективі рослини зможуть стати своєрідними біологічними фабриками для виробництва молочних інгредієнтів, які за властивостями наближатимуться до білків коров’ячого молока.

Реклама

Нагадаємо, нове дослідження поставило під сумнів поширену думку про безумовну користь повної відмови від цукру.

Новини партнерів