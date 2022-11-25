Монета розкрила правду про "фальшивого" римського імператора: неймовірне відкриття вчених

Хімічний аналіз показав, що монету закопали в ґрунт сотні років тому.

Стародавню золоту монету, знайдену ще 300 років тому, вважали фальшивкою, а імператора Спонсіана I, зображеного на ній - вигаданим персонажем. Однак тепер дослідники виявили, що і те, й інше - справжнє, а викреслений з історії римський імператор дійсно існував.

Про це пише The Gurdian.

Учені досліджували цілий скарб. Раніше він вважався лише підробкою. Тепер дослідникам відомо, що артефакти вказують на зниклого імператора часів Римської імперії. Експерти піддавали його існування сумнівам.

Припускали, що монети з містичним історичним обличчям було зроблено майстерними шахраями ще у ХVIII столітті. Ці монети мали зображення Спонісана. Експертиза підтвердила справжність цієї знахідки.

Дослідженням керував професор Пол Пірсон з Університетського коледжу Лондона. Він зазначив, що його команда впевнена, що монети справжні, як сам імператор.

Передбачається, що Спонсіан керував Римською Дакією. У той період на цій території добували золото. Це все відбувалося у скрутні часи — по всій імперії була низка громадянських воєн, а на прикордонні пункти часто нападали грабіжники.

Монети були знайдені на території Румунії на початку ХVIII століття. Там можна побачити римських імператорів Гордіана III і Філліпа Арабського. Були й коштовності із зображенням Спонсіана. Останню не згадували в інших історичних джерелах. Хоча спочатку скарб вважали справжнім, протягом ХІХ ст. в учених з'явилися сумніви через грубий малюнок монет і дивних написів.

Під час карантину Пірсон узявся досліджувати це питання ретельніше. Він провів аналіз монет із нумізматом Хантеріанського музею в Глазго Джеспером Еріксоном. Водночас вони з'ясували, що монети є цінними. І станом на сьогодні таку вагу можна було б оцінити у 20 000 доларів США. Крім того, під час електронної мікроспопії з'ясували, що монети зношені, і, ймовірно, перебували в обігу кілька років. Ще одним доказом були мінерали на поверхні. Це показало, що скарб лежав довгий час під землею.

"Ми знайшли імператора. Це була фігура, яку експерти визнали вигаданою і списали з рахунків. Але ми вважаємо, що він був реальним і зіграв свою роль в історії", - сказав Пірсон.

Раніше стало відомо, що у Шотландії археологи за допомогою металошукача знайшли один з найбільших скарбів середньовічних монет.

Прадавні ножі, козацькі хрести й коштовні монети – скарби під дорогою у Дніпрі

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