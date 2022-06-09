Морда, як у бульдога: у Єгипті вчені виявили рештки незвичайного динозавра

Морда, як у бульдога: у Єгипті вчені виявили рештки незвичайного динозавра

Палеонтологи виявили скам'янілі рештки нового виду хижих динозаврів в Єгипті. Вчені вважають, що цей хижак мав довжину тіла приблизно 6 метрів та переміщувався на двох нижніх кінцівках.

Особливостями цього неназваного динозавра були маленькі зуби, дуже маленькі верхні кінцівки, а також морда, яка нагадує сучасних бульдогів.

Про це пише Daily Mail.

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Оаза Бахарія відома тим, що вчені вже знаходили рештки деяких динозаврів за останні 100 років.

Знайдені скам'янілі рештки динозавра, який жив 98 мільйонів років тому, за словами вчених, належать хижому динозавру, який належить до сімейства абелізавриди. Ці динозаври жили в крейдяний період (145 млн років — 66 млн років тому) на території південного суперконтиненту Гондвана. До речі, це був завершальний період домінування динозаврів на Землі.

Новий динозавр, як і всі представники сімейства абелізаврид, ходив на двох лапах і мав трипалі кінцівки.

Раніше вчені назвали точну дату вимирання динозаврів. За даними дослідників, метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі - тобто динозаври загинули у червні.

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