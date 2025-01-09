Морепродукти стають небезпечними: вчені зробили шокувальне відкриття

В тканинах майже всіх риб і молюсків, виловлених у Тихоокеанському північному заході, виявили частинки пластику та інших забруднювачів.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідження, проведене на 182 морських істотах, показало, що лише дві з них не містили сторонніх частинок. Виявлені мікроскопічні волокна включають пофарбовану бавовну, целюлозу та мікропластик. Вчені побоюються, що ці частинки можуть впливати на здоров'я організмів, зокрема, людей, оскільки мікроволокна можуть переміщатися з кишківника до інших тканин, таких як м'язи.

"Нещодавно вчені помітили, що люди, які їдять більше морепродуктів, як правило, містять більше мікропластику у своєму тілі, особливо ті, хто споживає двостулкових молюсків, таких як устриці чи мідії. Як довго ці пластики залишаються в організмі і що вони роблять зі здоров'ям людини, невідомо і вимагає термінових досліджень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Землі наближається астероїд завширшки 4 кілометри.

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