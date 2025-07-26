- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 2 хв
Морська спека накрила майже весь Світовий океан: вчені назвали рік, який міг стати переломним
Морські хвилі спеки 2023 року тривали вчетверо довше, ніж зазвичай.
2023 року майже весь Світовий океан опинився під впливом екстремального потепління. Як свідчить нове дослідження, хвилі морської спеки тривали вчетверо довше за середній показник і охопили 96% океанічних вод. Це — абсолютний рекорд за всю історію супутникових спостережень.
Про це повідомило видання Live Science.
За даними науковців, найінтенсивніше потепління фіксували в Північній Атлантиці, тропічному Тихому океані, а також у південній та північній частинах Тихого океану. Деякі з теплових течій тривали понад 500 днів. Найдовша зафіксована хвиля спеки в Північній Атлантиці тривала 525 днів.
Морські хвилі тепла — це періоди аномально високих температур океанічної води, які зберігаються протягом тривалого часу. Вони мають руйнівний вплив на морські екосистеми: спричиняють знебарвлення коралів, масову загибель морських тварин, а також загрожують рибному господарству й морській економіці.
Серед основних чинників, що спричинили екстремальне потепління, науковці називають підвищення сонячної радіації через зменшення хмарності, послаблення вітрів та зміни в океанічній циркуляції. Ймовірно, додатковим чинником став природний кліматичний цикл Ель-Ніньйо, який також сприяє потеплінню океанів.
Дослідники наголошують, що подібні аномалії можуть бути ознакою фундаментальних змін у динаміці океану. Вони розглядають морські хвилі тепла 2023 року як потенційне раннє попередження про наближення точки неповернення в кліматичній системі планети. Водночас наразі складно точно визначити, чи було цю межу вже перетнуто, оскільки океан і атмосфера мають складні петлі зворотного зв’язку.
Незалежно від того, чи є це початком незворотних змін, вчені закликають звернути увагу на зростання частоти та інтенсивності таких явищ. Вони нагадують, що екстремальні погодні події вже зараз впливають на ключові морські екосистеми — коралові рифи, ліси водоростей і морські трави.
Нагадаємо, науковці попереджають: якщо темпи викидів CO₂ не зменшити, вже за три роки людство може перевищити критичну межу глобального потепління на 1,5°C. Це може спричинити кліматичну катастрофу — від зміни екосистем до підвищення рівня світового океану.
Кліматологи зазначили, що зміни клімату торкнуться й України. Одна з головних загроз — танення льодовиків. Через це рівень Світового океану може сильно зрости.
Підвищення рівня Чорного моря може затопити місто Вилкове. Його ще називають «українською Венецією». Також сильно постраждає Одеса.
Водночас в центрі Тихого океану зникає унікальна держава — Тувалу. Тут немає ані тюрем, ані армії, але є головна загроза — підвищення рівня моря.