Морська спека накрила майже весь Світовий океан: вчені назвали рік, який міг стати переломним

Океан / © Associated Press

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2023 року майже весь Світовий океан опинився під впливом екстремального потепління. Як свідчить нове дослідження, хвилі морської спеки тривали вчетверо довше за середній показник і охопили 96% океанічних вод. Це — абсолютний рекорд за всю історію супутникових спостережень.

Про це повідомило видання Live Science.

За даними науковців, найінтенсивніше потепління фіксували в Північній Атлантиці, тропічному Тихому океані, а також у південній та північній частинах Тихого океану. Деякі з теплових течій тривали понад 500 днів. Найдовша зафіксована хвиля спеки в Північній Атлантиці тривала 525 днів.

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Морські хвилі тепла — це періоди аномально високих температур океанічної води, які зберігаються протягом тривалого часу. Вони мають руйнівний вплив на морські екосистеми: спричиняють знебарвлення коралів, масову загибель морських тварин, а також загрожують рибному господарству й морській економіці.

Серед основних чинників, що спричинили екстремальне потепління, науковці називають підвищення сонячної радіації через зменшення хмарності, послаблення вітрів та зміни в океанічній циркуляції. Ймовірно, додатковим чинником став природний кліматичний цикл Ель-Ніньйо, який також сприяє потеплінню океанів.

Дослідники наголошують, що подібні аномалії можуть бути ознакою фундаментальних змін у динаміці океану. Вони розглядають морські хвилі тепла 2023 року як потенційне раннє попередження про наближення точки неповернення в кліматичній системі планети. Водночас наразі складно точно визначити, чи було цю межу вже перетнуто, оскільки океан і атмосфера мають складні петлі зворотного зв’язку.

Незалежно від того, чи є це початком незворотних змін, вчені закликають звернути увагу на зростання частоти та інтенсивності таких явищ. Вони нагадують, що екстремальні погодні події вже зараз впливають на ключові морські екосистеми — коралові рифи, ліси водоростей і морські трави.

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Нагадаємо, науковці попереджають: якщо темпи викидів CO₂ не зменшити, вже за три роки людство може перевищити критичну межу глобального потепління на 1,5°C. Це може спричинити кліматичну катастрофу — від зміни екосистем до підвищення рівня світового океану.

Кліматологи зазначили, що зміни клімату торкнуться й України. Одна з головних загроз — танення льодовиків. Через це рівень Світового океану може сильно зрости.

Підвищення рівня Чорного моря може затопити місто Вилкове. Його ще називають «українською Венецією». Також сильно постраждає Одеса.

Водночас в центрі Тихого океану зникає унікальна держава — Тувалу. Тут немає ані тюрем, ані армії, але є головна загроза — підвищення рівня моря.

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