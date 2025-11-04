Морські "чудовиська" масово атакують узбережжя: чому кількість гігантських медуз збільшилася

Медуза / © unsplash.com

Реклама

У водах навколо Великої Британії зафіксували рекордну навалу медуз з гофрованим ротом — найбільших серед тих, що мешкають у регіоні. За рік кількість повідомлень про ці морські істоти збільшилась більш ніж утричі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За даними організації, у період із жовтня 2024-го по вересень 2025 року у Великій Британії та Ірландії зареєстрували 310 випадків появи гофрованих медуз Rhizostoma pulmo. Це на 230% більше, ніж торік. Їх часто можна побачити біля берегів Шотландії та Уельсу, особливо у травні й червні.

Реклама

Такі медузи, відомі також як бочкоподібні, можуть виростати до розміру кришки сміттєвого бака. Хоча вони не становлять серйозної загрози для людини, експерти застерігають не торкатися їх навіть після викидання на берег — мертві особини також можуть жалити.

Науковці припускають, що різке зростання кількості цих морських істот може бути пов’язане з підвищенням температури води та зміною океанічних течій. Медузи відіграють важливу роль у морській екосистемі, допомагаючи регулювати біорізноманіття та переміщувати вуглець у харчових ланцюгах океану.

У щорічному звіті Товариства зазначено, що загалом у британських водах за рік було зафіксовано 1327 випадків спостережень різних видів медуз. Після гофрованої медузи найчастіше зустрічали місячну медузу (Aurelia aurita), а також компас-медузу (Chrysaora hysoscella).

Водночас кількість спостережень небезпечного португальського кораблика (Physalia physalis) скоротилася більш ніж на 80%. Його отруйні щупальця можуть спричинити серйозні опіки та навіть ураження серця й легенів.

Реклама

Цікаво, що разом із медузами в британських водах побільшало й морських черепах. За рік зафіксовано 12 таких випадків, більшість із них — шкірясті черепахи, які мігрують сюди, щоб харчуватися саме медузами.

Нагадаємо, в Альпах триває ризикований експеримент: швейцарські дослідники створюють контрольовані землетруси, щоб розкрити таємниці тектонічних сил.