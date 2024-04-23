Морський лід Антарктиди стрімко тане: вчені розповіли про жахливі наслідки

Для недосвідченого ока Антарктида виглядає незмінними і неосяжними крижаними просторами, але це хибне враження. Багато років площа морської криги навколо Антарктиди коливалася між стабільними літнім мінімумом та зимовим максимумом. Але у 2016 році все змінилося, і лід почав стрімко танути. Тепер вчені не впевнені, чи зможе ситуація стабілізуватися.

Про це пише Live Science.

"Антарктида здається дуже далекою, але морська крига там дуже важлива для всіх нас. Це справді життєво важлива частина нашої кліматичної системи", — розповіла полярна кліматологиня Британської антарктичної служби Елла Гілберт.

У 2016 році регіон пережив рекордний літній мінімум морської криги, але тоді вчені припустили, що то була випадкова подія. Після цього було зафіксовано ще два антирекорди. Зокрема 2023 року льодом було покрито всього 1,91 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим показником за всю історію спостережень.

Дослідники сподівалися, що зима, яка прийшла в Антарктиду у березні того ж року, відновить морську кригу, але того, що відбулося не очікував ніхто – шість місяців лід тримався на рекордному мінімумі. Тобто у липні 2023 року, у розпал антарктичної зими, в Антарктиці не вистачало морського крижаного покрову розміром завбільшки Західної Європи.

Наступний антирекорд зафіксували й у лютому 2024 року. За словами дослідників, в Антарктиці відбулася кардинальна "зміна режиму", і її наслідки поки що не до кінця зрозумілі.

Але перші ознаки того, що зменшення крижаного шару може стати кліматичною катастрофою вже з'явилися. Так, у 2022 році через аномальні температури у Західній Антарктиді загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів, а глибинні океанські течії, які виникають в Антарктиді і регулюють клімат всією планети, сповільнилися на 30% за останні 30 років. За прогнозами, до 2050 року вони можуть сповільнитися ще на 40%, що призведе до дефіциту кисню і надлишку вуглекислого газу у світовому океані.

Крім того, скорочення площі морської криги навколо Антарктиди веде до того, що все менше сонячного світла відбивається назад у космос. При цьому відкрита темна вода ще більше нагрівається сонячними променями. За таких умов Антарктида нагрівається у 50 разів швидше ніж інші регіони Землі.

Стурбованість викликає і те, що відсутність великої площі морської криги робить беззахисними шельфові льодовики, які руйнують океанські хвилі. Як тільки шельфи відламаються, материковий лід, який вони підтримують, може зіслизнути в океан.

За прогнозами вчених, якщо Західно-Антарктичний льодовиковий щит розколеться і розчиниться в океані, глобальний рівень моря підніметься приблизно на 3,4 м, що призведе до затоплення колосальних прибережних територій на всіх континентах.

Нагадаємо, українські вчені виявили, чому тануть льодовики в Антарктиді. Причиною дуже швидкого танення деяких льодовиків в Антарктиці може бути нетипове гаряче ядро в атмосфері, що утворюється накладанням одне на одного двох потоків теплого повітря.

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