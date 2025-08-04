Морський монстр і тарантул: телескоп зробив неймовірний знімок туманності Тарантула

Космос / © esahubble.org

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Космічний телескоп NASA/ESA Габбл зробив приголомшливий знімок, що демонструє неймовірні деталі у хмарках пилу в зоряноутворювальній області, відомій як туманність Тарантула.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

Найдивовижніше, що ця туманність розташована не в нашій Галактиці, а у Великій Магеллановій Хмарі — карликовій галактиці, що перебуває приблизно за 160 000 світлових років у сузір’ях Дорадо і Менса.

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Велика Магелланова Хмара — найбільша серед десятків маленьких супутникових галактик, які обертаються навколо Чумацького Шляху. Туманність Тарантула — найбільший і найяскравіший зоряний регіон не тільки у Великій Магеллановій Хмарі, а й у всьому скупченні найближчих до нас галактик.

У цій туманності розташовані одні з найбільших зірок, відомих людству, деякі з них мають масу приблизно у 200 разів більшу за масу Сонця. Зображення фокусується на ділянці туманності, розташованій далеко від її центру, де перебуває надзоряне скупчення R136, і поблизу рідкісної зорі типу Вольфа–Раєта. Зорі Вольфа–Раєта — це масивні зорі, які втратили зовнішню оболонку водню і є надзвичайно гарячими і яскравими, створюючи щільні і потужні зоряні вітри.

Туманність Тарантула — улюблений об’єкт спостережень Габбла завдяки його здатності бачити у багатьох довжинах хвиль і розкривати скульптурні деталі у запилених хмарах.

Дані для цього знімка були зібрані у межах програми спостережень Scylla, названої на честь багатоголової морської потвори з грецької міфології Улісса. Програма Scylla доповнює іншу програму Габбла — ULYSSES (Ultraviolet Legacy library of Young Stars as Essential Standards), яка спрямована на вивчення молодих масивних зірок у Магелланових Хмарах. Scylla зосереджується на вивченні структур газу і пилу, що оточують ці зорі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Землі наближається таємничий об’єкт і тому застереження Стівена Гокінга щодо небезпеки контакту з іншопланетними цивілізаціями знову опинилось у центрі уваги. Вчені попереджають: до Землі наближається таємничий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, який може виявитися штучним і навіть ворожим космічним апаратом.