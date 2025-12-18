Морський монстр у річці: зуб мозазавра зламав уявлення про хижака

Зуб мозазавра. Фото: BMC Zoology

У Північній Дакоті, регіоні, який зазвичай асоціюють із наземними динозаврами, палеонтологи виявили скам’янілий зуб мозазавра — гігантської морської рептилії крейдового періоду. Знахідка, зроблена у річкових відкладеннях, змусила науковців переглянути уявлення про спосіб життя цих хижаків.

Про це повідомило видання earth.com.

Мозазаврів традиційно вважають мешканцями відкритих океанів. Однак зуб, знайдений 2022 року разом із рештками тиранозавра, крокодила та інших наземних і прісноводних тварин, не вписувався у звичну картину. Нове дослідження дійшло висновку: цей мозазавр не був випадково занесений у річку — він там жив.

Міжнародна команда вчених під керівництвом Уппсальського університету проаналізувала зубну емаль, яка зберігає хімічні «сліди» середовища проживання. Ізотопний аналіз кисню, стронцію та вуглецю, проведений фахівцями Вільного університету Амстердама, показав ознаки, характерні саме для прісної води, а не морського середовища.

Зокрема, у зубі зафіксували підвищену частку легкого ізотопу кисню та співвідношення стронцію, типові для річкових систем. Дані щодо вуглецю також свідчать про інший раціон: мозазавр, імовірно, не пірнав глибоко й міг харчуватися здобиччю, яку зносило течією, зокрема тушами наземних динозаврів.

Додаткові зуби мозазаврів із сусідніх, трохи давніших локацій у Північній Дакоті показали таку саму прісноводну ізотопну сигнатуру. Це вказує на те, що принаймні частина мозазаврів упродовж останніх мільйонів років перед вимиранням освоїла річкові екосистеми.

За оцінками науковців, тварина могла сягати до 11 метрів завдовжки й належала до групи прогнатодонтів — потужних опортуністичних хижаків. У пізній крейді, коли Західний внутрішній морський шлях поступово пріснів, такі умови могли відкрити мозазаврам доступ до нових середовищ існування.

Дослідники наголошують: відкриття не заперечує морську природу мозазаврів загалом, але показує їхню здатність швидко адаптуватися до змін. Річка на території сучасної Північної Дакоти близько 66 мільйонів років тому, ймовірно, була домівкою одного з найбільших хижаків свого часу — далеко від океану, де його звикли уявляти.

