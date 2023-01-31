Моторошна синя спіраль у небі над Гаваями: вчені відповіли, чи це НЛО

Світіння в небі могло виникнути під час запуску ракети-носія Falcon 9.

Вчені з’ясували, що моторошна спіраль, яку раніше в січні зафіксував гігантський телескоп у небі над Гаваями, була спричинена не інопланетянами, а компанією SpaceX.

Про це пише The Sun.

Зазначається, що помічені 18 січня в обсерваторії на найвищій горі на Гаваях – Мауна-Кеа вогні були рукотворними.

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"Спіраль, схоже, пов’язана із запуском нового супутника компанією SpaceX", – повідомили у Twitter співробітники Subaru Telescope.

Світіння в небі могло виникнути під час запуску ракети-носія Falcon 9 для виведення орбіту нового супутника GPS, повідомляє Forbes.

Спіральний візерунок, ймовірно, з’явився в нічному небі, коли ракета перейшла на другий ступінь. Під час цього що пристрій обертається, відкидаючи надлишок палива.

Зазначається, що SpaceX не вперше влаштовує таке астрономічне видовище. Як повідомляє Tech Times, різні "світлові шоу" відбуваються, коли компанія запускає пристрої для системи Starlink – серії супутників, які можуть забезпечити доступ до Інтернету в 36 країнах світу. Оскільки ці супутники запускаються партіями по кілька десятків, вони часто формують "потяги", які мандрують нічним небом.

Нагадаємо, нове дослідження вчених з Інституту SETI свідчить, що швидше за все, позаземні цивілізації очікують відповідного моменту, щоб послати на Землю свої сигнали.

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