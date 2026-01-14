Моторошне послання з бронзової доби: у Туреччині виявили табличку Хеттів

Археологія / © Рятівна археологічна служба

У Туреччині археологи розшифрували напис на давньому артефакті, який містить пряме й моторошне застереження про смерть. Йдеться про табличку віком близько 3300 років, знайдену в руїнах поселення Бюклюкале поблизу річки Кизилірмак, приблизно за 100 кілометрів від сучасної Анкари.

Про це повідомило видання Daily Star.

Після дешифрування тексту, виконаного давньою близькосхідною логосилабічною системою, дослідники побачили фразу: «Хто це порушить, той помре». Науковці вважають, що напис стосувався контракту, а табличку могли надсилати від імені правителів Хеттської імперії як суворе офіційне застереження.

Під час розкопок 2023 року археологи дійшли висновку, що Бюклюкале було містом хеттського періоду діаметром близько 500 метрів. На місці також знайшли фрагмент теракотової печатки з клинописом, яку, за словами керівника робіт доцента Кімійоші Мацумури, використовували цар або цариця. Саме на ній повторюється те саме смертельне попередження.

Дослідники зазначають, що подібні печатки зазвичай ставили на угодах, але настільки сувора загроза є нетиповою — у хеттських законах частіше застосовували штрафи, а не кару смертю. Водночас це підтверджує, що місто підтримувало активні зв’язки з Хаттусою, столицею імперії.

Крім того, в Бюклюкале виявили хурритські таблички, які пов’язують з релігійними ритуалами, що зазвичай виконували члени хеттської королівської родини. Це зміцнює версію, що місто могло слугувати однією з королівських резиденцій у бронзову добу.

