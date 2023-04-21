Моторошне відкриття: у Парижі біля вокзалу розкопали стародавній цвинтар

Археологи виявили 50 могил у стародавньому паризькому некрополі, що датуються ІІ століттям н. е. і отримали можливість дізнатися про похоронні обряди та життя племені паризійців.

Про це пише Science Alert.

Археологи знайшли стародавній цвинтар лише за кілька метрів від залізничного вокзалу в центрі Парижу. Роками на цьому місці здійснювали дорожні роботи, збудували вокзал Порт-Рояль у 1970-х роках, але кладовище тоді не знайшли.

У березні 2023 року почали нові розкопки — у результаті виявили 50 могил. Наразі команда вчених планує відновити всі знахідки, пропонуючи безпрецедентне розуміння похоронних обрядів стародавніх парижан.

Нові розкопки вже виявили безліч поховальних предметів, починаючи від повсякденних речей, таких як керамічний і скляний посуд, і закінчуючи ритуальними, такими як монети, покладені в рот небіжчикам. Всі вони дають безцінні підказки до історії поховань, дозволяючи команді датувати їх другим століттям нашої ери.

Науковці вважають, що останки належать паризіям — представникам галльського народу, що жив у Лютеції, коли місто перебувало під контролем Римської імперії. Тіла були поховані в деревʼяних трунах, які тепер можна впізнати лише за цвяхами.

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

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