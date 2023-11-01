Моторошний "череп" у Сахарі: NASA оприлюднило унікальне фото, яке зробив астронавт з борту МКС

На фото — кальдера в пустелі Сахара.

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору NASA опублікувало зображення "черепа", яке зробив астронавт, що перебуває на борту Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє Live Science.

На фото можна побачити кальдеру в пустелі Сахара — циркоподібне заглиблення, що утворилося внаслідок провалу вершини вулкана.

Фото: NASA Earth Observatory

Астронавт сфотографував ландшафт ще 12 лютого 2023 року, проте його опублікували лише зараз, на честь Гелловіна.

Об'єкт у формі черепа розташований на дні Тру-о-Натрон, також відомої як Дун-Орей — вулканічної кальдери шириною 1000 метрів. Отвір утворився внаслідок потужного виверження вулкана, яке сталося сотні тисяч років тому.

Рот, ніс і ліва щока "черепа" білого кольору через натрон – солону суміш декагідрату карбонату натрію, бікарбонату натрію, хлориду натрію та сульфату натрію, що зустрічається в природі.

Очі й носові пазухи є шлаковими конусами — крутими конічними пагорбами, побудованими навколо жерл вулканів, які височіють над іншим дном кальдери. Темніша область зліва від обличчя — це тінь, яка відкидається високим краєм кратера, що надає черепові характерної форми.

Нагадаємо, космічний апарат NASA також до свята Геловіна зробив фотографію газового гіганта Юпітера з моторошним "обличчям".

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