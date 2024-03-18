Моторошно, але цікаво: блогер розповів, як відбувається процедура промесії — екологічного поховання

Проблема поховань існувала завжди, і що довше існує людство, то гострішою вона стає.

Культура поховань не стоїть на місці, вона змінюється так, як змінюється наш світ, і в ній також є місце новим технологіям. Про те, що таке процедура промесії, розповідає блогер Alekó Sokurashvili.

Процедуру промесії також називають екологічним похованням.

Спочатку тіло людини заморожують за допомогою рідкого азоту за температури -196 градусів, а потім розщеплюють за допомогою ультразвукових вібрацій.

Все, що залишилося, поміщають у вакуумну камеру для сушіння. Там методом холодного випаровування прибирають усю воду та видаляють все зайве: металеві імпланти, кардіостимулятори, зубні протези. Далі все поміщають до біорозкладної урни, зробленої з крохмалю, картоплі та кукурудзи і закопують у землю. Всі рештки та ящик розкладаються вже за 6-12 місяців, не завдаючи шкоди довкіллю.

Зазвичай на цьому місці садять меморіальне дерево, для якого порох стає органічним добривом.

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