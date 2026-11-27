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Моторошно реалістичні та з камерами замість зіниць: у Китаї показали роботів-ведучих новин (фото)
Реалістична шкіра, спокійні голоси та людський зріст: у Китаї презентували нове покоління роботів-ведучих для медіаіндустрії.
У Пекіні державне інформаційне агентство «Сіньхуа» презентувало двох людиноподібних роботів-дикторів. Андроїди мають штучну шкіру, людські голоси та можуть відповідати на запитання глядачів у прямому ефірі.
Презентація відбулася під час форуму в межах сьомого Всесвітнього медіасаміту.
Роботи-диктори «Сіньхуа»: як виглядають китайські андроїди
Під час презентації глядачам показали, як нові роботизовані ведучі працюють перед камерою. Першою на сцену вийшла жінка-робот на ім’я Сіньянь у діловому костюмі. Вона привіталася з аудиторією та спокійним голосом почала зачитувати новини. Поруч із нею представили чоловічого андроїда — Сіньюя.
Як повідомляє видання Australian Associated Press, однією з головних особливостей розробки стала біонічна шкіра, яка здалеку має майже такий самий вигляд, як людська. Водночас зблизька помітні механічність рухів і дещо неприродний погляд. Роботи нахиляють і повертають голови через однакові проміжки часу, а замість зіниць у їхніх очах розташовані мініатюрні камери.
Андроїдів у натуральну величину розробила шеньчженьська компанія UBTECH Robotics. Повні права інтелектуальної власності на них належать агентству «Сіньхуа».
Роботи-диктори зі штучним інтелектом: як вони працюють і чи замінять журналістів
Попри реалістичну зовнішність, самі роботи не створюють новинних текстів. За підготовку матеріалів і спілкування з аудиторією відповідає спеціалізована система штучного інтелекту Xinhua Yudian, запущена влітку 2026 року. Вона використовує інформацію з баз даних державного агентства.
За словами засновника UBTECH Чжоу Цзяня, технологія працює за принципом «мозок — експресія — контроль», що має зменшувати ризик помилок і так званих «галюцинацій» ШІ.
У «Сіньхуа» запевняють, що поява андроїдів не означає заміну журналістів. Роботи мають виконувати допоміжні функції: презентувати інформацію, транслювати багатомовний контент і взаємодіяти з глядачами в реальному часі. Визначати теми та ухвалювати редакційні рішення, як і раніше, будуть люди.
«Ведучі покликані виконувати нові ролі в редакції, а не ставати її центральними фігурами. Вони можуть презентувати інформацію, транслювати багатомовний контент і взаємодіяти з аудиторією в реальному часі, але рішення про те, що саме висвітлювати, залишаються за журналістами та редакторами», — пояснив генеральний директор Центру нових медіа агентства Цянь Тун.
Чжан Їмоу створив образ роботів: що думають експерти про ШІ-ведучих
До розробки зовнішності андроїдів залучили відомого китайського кінорежисера Чжана Їмоу, який керував постановкою церемонії відкриття Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Він працював над візуальним стилем роботів, їхньою мімікою та рухами.
«Ми відточуємо міміку, рухи очей, форму губ… щоб досягти спокійного тону, витримки та зорового контакту», — розповів режисер учасникам саміту.
Однак медіаексперти поки скептично оцінюють перспективи масового використання таких андроїдів у традиційних теленовинах. Вони нагадують, що «Сіньхуа» експериментувало з віртуальними ШІ-ведучими ще 2018 року, а в Японії робот Kodomoroid читав новини в музеї ще 2014-го.
«ШІ-дикторів швидше використовуватимуть онлайн-коментатори та інфлюенсери, ніж авторитетні телемережі. Справжні ведучі стануть ознакою якості», — зазначив у коментарі AAP дослідник медіа з Університету Чарльза Стерта в Австралії Джок Чітем.
Розробники планують використовувати Сіньянь та Сіньюя не лише в новинних студіях, а й в освітніх закладах, громадських просторах і під час міжнародних культурних заходів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї людиноподібних роботів почали випробовувати на реальних робочих місцях. Вони виконують завдання прибиральників, працівників готелів і бібліотекарів, а також опановують побутові справи. Розробники перевіряють, чи здатні машини самостійно виконувати роботу, яку нині роблять люди.