Роботи Сіньянь та Сіньюя / © Xinhua

Реклама

У Пекіні державне інформаційне агентство «Сіньхуа» презентувало двох людиноподібних роботів-дикторів. Андроїди мають штучну шкіру, людські голоси та можуть відповідати на запитання глядачів у прямому ефірі.

Презентація відбулася під час форуму в межах сьомого Всесвітнього медіасаміту.

Реклама

Роботи-диктори «Сіньхуа»: як виглядають китайські андроїди

Під час презентації глядачам показали, як нові роботизовані ведучі працюють перед камерою. Першою на сцену вийшла жінка-робот на ім’я Сіньянь у діловому костюмі. Вона привіталася з аудиторією та спокійним голосом почала зачитувати новини. Поруч із нею представили чоловічого андроїда — Сіньюя.

Реклама

Як повідомляє видання Australian Associated Press, однією з головних особливостей розробки стала біонічна шкіра, яка здалеку має майже такий самий вигляд, як людська. Водночас зблизька помітні механічність рухів і дещо неприродний погляд. Роботи нахиляють і повертають голови через однакові проміжки часу, а замість зіниць у їхніх очах розташовані мініатюрні камери.

Андроїдів у натуральну величину розробила шеньчженьська компанія UBTECH Robotics. Повні права інтелектуальної власності на них належать агентству «Сіньхуа».

© Xinhua

Роботи-диктори зі штучним інтелектом: як вони працюють і чи замінять журналістів

Попри реалістичну зовнішність, самі роботи не створюють новинних текстів. За підготовку матеріалів і спілкування з аудиторією відповідає спеціалізована система штучного інтелекту Xinhua Yudian, запущена влітку 2026 року. Вона використовує інформацію з баз даних державного агентства.

За словами засновника UBTECH Чжоу Цзяня, технологія працює за принципом «мозок — експресія — контроль», що має зменшувати ризик помилок і так званих «галюцинацій» ШІ.

Реклама

У «Сіньхуа» запевняють, що поява андроїдів не означає заміну журналістів. Роботи мають виконувати допоміжні функції: презентувати інформацію, транслювати багатомовний контент і взаємодіяти з глядачами в реальному часі. Визначати теми та ухвалювати редакційні рішення, як і раніше, будуть люди.

«Ведучі покликані виконувати нові ролі в редакції, а не ставати її центральними фігурами. Вони можуть презентувати інформацію, транслювати багатомовний контент і взаємодіяти з аудиторією в реальному часі, але рішення про те, що саме висвітлювати, залишаються за журналістами та редакторами», — пояснив генеральний директор Центру нових медіа агентства Цянь Тун.

Чжан Їмоу створив образ роботів: що думають експерти про ШІ-ведучих

До розробки зовнішності андроїдів залучили відомого китайського кінорежисера Чжана Їмоу, який керував постановкою церемонії відкриття Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Він працював над візуальним стилем роботів, їхньою мімікою та рухами.

«Ми відточуємо міміку, рухи очей, форму губ… щоб досягти спокійного тону, витримки та зорового контакту», — розповів режисер учасникам саміту.

Реклама

Однак медіаексперти поки скептично оцінюють перспективи масового використання таких андроїдів у традиційних теленовинах. Вони нагадують, що «Сіньхуа» експериментувало з віртуальними ШІ-ведучими ще 2018 року, а в Японії робот Kodomoroid читав новини в музеї ще 2014-го.

«ШІ-дикторів швидше використовуватимуть онлайн-коментатори та інфлюенсери, ніж авторитетні телемережі. Справжні ведучі стануть ознакою якості», — зазначив у коментарі AAP дослідник медіа з Університету Чарльза Стерта в Австралії Джок Чітем.

Розробники планують використовувати Сіньянь та Сіньюя не лише в новинних студіях, а й в освітніх закладах, громадських просторах і під час міжнародних культурних заходів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї людиноподібних роботів почали випробовувати на реальних робочих місцях. Вони виконують завдання прибиральників, працівників готелів і бібліотекарів, а також опановують побутові справи. Розробники перевіряють, чи здатні машини самостійно виконувати роботу, яку нині роблять люди.

Новини партнерів

Новини партнерів