Мова, якою спілкується людина, впливає на її мозок — дослідження

Нове дослідження Інституту когнітивних функцій людини та мозку Макса Планка в Лейпцигу виявило, що мова, якою спілкується людина, впливає на її мозок.

Сканування мозку показало, що рідна мова може впливати на те, як мозок будує зв'язки між різними центрами обробки інформації.

Про це пише Medical Xpress з посиланням на дослідження NeuroImage.

Науковці за допомогою МРТ дослідили мізки 94 носіїв німецької та арабської мов. Зображення не лише показують анатомію, але й дозволяють визначити зв'язок між областями мозку за допомогою методу, що називається дифузійно-зваженою візуалізацією. Так, докторант дослідницької групи Сюеху Вей з’ясував, що мова, якою говорить людина, моделює зв’язки в мозку, які лежать в основі її мислення.

Зазначається, що попри те, що мовна мережа стає однією з найсильніших у мозку, зв'язки при народженні слабкі. У міру того, як ми вчимося говорити, зміцнюються зв'язки між різними областями, які відповідають за різні типи мовної обробки, такі як розпізнавання слів зі звуків та інтерпретація значення речень.

"У носіїв арабської мови тісніший зв'язок між лівою та правою півкулями, ніж у носіїв німецької мови. Це посилення також було виявлено між семантичними мовними областями і може бути пов'язане з відносно складною семантичною та фонологічною обробкою арабської мови", — пояснив автор дослідження Альфред Анвандер.

Як виявили дослідники, носії німецької мови показали тісніший зв'язок у мовній мережі лівої півкулі. Вони стверджують, що їхні результати можуть бути пов'язані зі складною синтаксичною обробкою німецької мови, що пов'язано із вільним порядком слів та великою відстанню залежності елементів речення.

"Зв'язковість мозку модулюється навчанням та навколишнім середовищем у дитинстві, що впливає на обробку та когнітивні мислення у дорослому мозку. Наше дослідження дає нове уявлення про те, як мозок адаптується до когнітивних вимог, тобто структурний коннект мови формується рідною мовою", — сказав Анвандер.

Це одне з перших досліджень, що документують різницю між мозком людей, які виросли з різними рідними мовами, і може дати дослідникам можливість зрозуміти міжкультурні відмінності в обробці даних у мозку. У наступному дослідженні дослідницька група проаналізує поздовжні структурні зміни в мозку арабомовних дорослих, коли вони вивчають німецьку мову протягом шести місяців.

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