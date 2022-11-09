"Мову програмування Java можна опанувати  за три-чотири місяці”, - інтервʼю з автором популярного курсу “Java для початківців” на Київстар ТБ

ІТ-індустрія України стрімко розвивається, а разом з цим збільшується попит на вітчизняних IT-фахівців. Це одна з небагатьох сфер, яка під час повномасштабного вторгнення залишається стійкою, без великих втрат чи змін у підходах до роботи. Крім цього, айтівці використовують свої знання та навички як потужну кіберзброю у боротьбі з російським агресором, про що ми вже неодноразово чули.

Нині найбільш затребуваними з IT-фахівців є розробники Java. Java - це перспективна мова програмування, яка застосовується у мобільний та веб-розробці.

Нещодавно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ з’явився безкоштовний відеокурс "Java для початківців" від Миколи Мурзи, Java-розробника, автора курсу з програмування, завдяки якому користувачі можуть дізнатися про основні поняття мови програмування, роботу з введенням та виведенням даних, масивами, колекціями тощо.

ТСН.ua поспілкувався з автором курсу про його створення, майбутнє ІТ-сфери в Україні та які перспективи чекатимуть галузь найближчим часом.

ІТ-індустрія України продовжує стрімко розвиватися, навіть в умовах воєнного стану. Поділіться, яким в цілому є ринок ІТ в Україні? Яким є попит та, відповідно, пропозиція?

Хочу зазначити, що ІТ-сектор стає дедалі ширшим. Сьогодні люди, які не хотіли, наприклад, “просто розробляти сайти”, мають все більше можливостей створювати програмне забезпечення для дронів, це дуже актуальна тема. Кому й це не до душі - можна займатися створенням розумних будинків, кібербезпекою, інноваціями в медицині. ІТ сьогодні - це не просто певна індустрія, це справжня культура, яка обʼєднує велику кількість складових.

Щодо ринку ІТ в Україні, то він один з тих, що постраждав найменше, якщо говорити про економіку загалом. В основному великих втрат зазнали компанії, які орієнтувалися на внутрішній ринок. Наприклад, на початку війни дуже скоротилася сфера послуг, ТРЦ, тож це негативно вплинуло на ті ІТ компанії, які займаються їх цифровим обслуговуванням.

А якщо говорити про ринок праці? Які ІТ-професії нині найзатребуваніші та чому?

Звісно, що ринок праці скоротився. Складно зараз початківцям, але не більш складно, ніж в будь-якій іншій сфері. Просто айтівці звикли, що роботу знайти легко, і зараз це виглядає не “як завжди”, але, насправді, ситуація не є критичною. Хоча тут потрібно розділяти різні напрями та спеціальності, адже я кажу саме про розробку, а не тестування ПЗ чи проектний менеджмент. Java-розробнику з досвідом від двох років знайти роботу не буде проблемою і я впевнений, що заробітні очікування збудуться.

На сьогодні одними з найпотрібніших фахівців є розробники Python, Java, а також фахівці з цікавою назвою професії DevOps. З “непрограмуючих” спеціальностей бізнесу дуже потрібні системні та бізнес-аналітики, фахівці з кібербезпеки. Хочу зазначити, що Java протягом дуже довгого часу є мовою номер 1 у світі для розробки Back-End, тобто для серверного керуючого забезпечення веб-платформ. Це пов’язано з тим, що вона активно підтримується такими гігантами, як Netflix та Amazon. Також мова активно застосовується у розробці застосунків для комп’ютерів та смартфонів.

Ви сказали, що Java є чи не найперспективнішою мовою програмування. За який мінімальний термін новачку реально опанувати Java та що для цього потрібно?

Якщо людина дійсно готова цим займатися, і може приділяти навчанню хоча б 2-3 години щодня, то Java опанувати можна і за три-чотири місяці. Це не складна технологія, якою вона може здаватися спочатку. Особисто я вчив Java довше, бо починав виключно з книжок, не шукав курсів в інтернеті. Тож це виявилося не найкращим підходом у плані часу. Зараз в інтернеті багато ресурсів для вивчення Java, в тому числі безкоштовний курс програмування на Київстар ТБ.

Тим не менш, за 3 місяці отримати омріяну роботу не вдасться, і давати такі гучні обіцянки, як часто дають платні курси, я не буду. Крім Java для роботи потрібно ще декілька важливих технологій. Наприклад, якщо людина хоче створювати веб-платформи, то для написання серверного забезпечення потрібно вивчити Spring Framework, а вчити потрібно багато. Це неймовірно перспективна та прибуткова сфера. Якщо ж мета - це написання програмного забезпечення для комп’ютерів - вчимо JavaFX. Написання мобільних додатків - ще одна окрема історія. Тим не менше, вивчивши Java, можна легко піти в будь-який з напрямів, і, якщо один з них набридне, - його можна відносно легко змінити.

Миколо, розкажіть детальніше про ваш курс на Київстар ТБ. Зокрема, як, власне, виникла сама ідея створення такого онлайн-путівника у світ ІТ?

Протягом тривалого часу я хотів створити блог або курс, який розповідатиме про складнощі під час навчання програмуванню, пошуку першої роботи. Потім розпочалася повномасштабна війна, і для мене період, коли можна було просто “хотіти” закінчився, було прийнято рішення зробити цей курс, до того ж виключно українською мовою. У мене є велике бажання створювати саме науковий контент українською, розвивати власний сектор YouTube, і, звісно, приємно знати, що це додатковий інструмент підтримки економіки України. Освічена нація - сильна нація.

Поспілкувавшись зі своїми колегами, ми визначились з темами, які мають бути в курсі, та їхньою послідовність. Сценарій я писав самостійно, хоча регулярно ділився ним з друзями та колегами, які вносили свої побажання та правки. Загалом до первинної команди курсу я впевнено можу віднести ще трьох людей. Після 11-го опублікованого уроку значно збільшилася аудиторія курсу і на його вміст почали впливати глядачі. Курс мав складатися всього з 22 уроків, але потім ми збільшили його до 33. В курс додатково входять 2 пілотні випуски, які допомагають встановити та налаштувати Java на комп’ютері з ОС Windows або Linux. Також є додаткові уроки, які виконують роль саме додаткового матеріалу, хоча часто й необхідного. Загалом - 40 відео, тобто на момент цього інтерв’ю очікується вихід ще одного заключного відео.

Чи плануєте продовження цієї серії? Якщо так – на чому зосередите свою увагу у другому сезоні? Які теми ІТ-теми хотіли б розкрити у майбутньому?

Так, звісно, обов’язково має бути курс з поглибленого вивчення Java, у якому більш детально розберемося з Collection API, Stream API та багатопотоковими програмами. Крім цього, планується курс з баз даних та SQL. До речі, це теж необхідне знання для Back-End-розробників. Також хотілося б зробити курс про Spring Framework, але поспішати і робити безкорисний матеріал не хочу, тому все згодом.

Детальніше про курс від Київстар ТБ

Важливо, що платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ у роботі свого продукту також використовує програмне забезпечення Java.

“Серверна частина платформи написана на Java 11. Архітектура проєкту базується на мікросервісній архітектурі з використанням Spring - Java-based фреймворку. RabbitMQ для асинхронної взаємодії між сервісами і NoSQL рішеннями баз даних, зокрема MongoDB, ElasticSearch, Redis. Для розгортання і запуску сервісів використовується Docker і Kubernetes, а конкретніше клауд рішення AWS EKS - Elastic Kubernetes Service, а ось для автоматизації збірки проєктів використовуємо Maven. Завдяки такій серверній архітектурі, платформа може легко і непомітно для користувачів витримувати аномальні навантаження, наприклад гра “Національної збірної по футболу”, або бій Усика “Світовий бокс”, – розповідають у Київстар ТБ.

Нагадаємо, курс "Java для початківців" доступний до перегляду на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

“Ми віримо, що майбутнє за передовими технологіями. А ІТ-індустрія має великі перспективи для українського бізнесу, здатного докорінно змінити позиції нашої економіки в світі. Тож Київстар ТБ продовжує підтримувати проєкти українського виробництва та надавати користувачам можливість посилювати свої знання та розвиватись. Нагадаємо, що окрім згаданого курсу, на платформі є безліч інших навчальних програм, які доступні на безоплатній основі", – підсумували у Київстар ТБ.