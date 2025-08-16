- Дата публікації
-
Категорія
Наука та IT
- Кількість переглядів
- 266
- Час на прочитання
- 2 хв
Може бути слідом інопланетян: вчені знайшли загадковий об’єкт у космосі
У новому дослідженні вчені виявили дивний об’єкт поблизу Землі, який не схожий на астероїди чи супутники.
Астрономи повідомили про виявлення загадкового об’єкта поблизу Землі завдяки інноваційному методу спостережень. Дослідники використали тінь нашої планети як природний фільтр, щоб відсіяти перешкоди від супутників і космічного сміття. Це дозволило помітити те, що зазвичай губиться серед мільйонів штучних слідів у небі.
Про це пише Universe Space Tech.
Міжнародна команда вчених проаналізувала понад 200 тисяч зображень, отриманих телескопом Zwicky Transient Facility у Каліфорнії. Система NEOrion виявила тисячі потенційних кандидатів, більшість із яких виявилися метеорами, літаками або відомими астероїдами. Проте один випадок зацікавив дослідників найбільше — некаталогізований об’єкт, який рухався значно швидше, ніж типові астероїди, і не відповідав жодним даним із наявних космічних баз.
Науковці визнають, що поки не можуть пояснити природу цієї знахідки. Вона залишається загадкою, хоча й не дає підстав прямо говорити про інопланетне походження. Попри це, відкриття стало важливим кроком у пошуках потенційних слідів позаземних артефактів у нашій Сонячній системі.
Учені також розглядають інші способи досліджень, серед яких — аналіз старих астрономічних знімків, зроблених до запуску перших супутників у 1957 році, та вивчення спектрів підозрілих об’єктів, що могли зазнати змін через багаторічне перебування у космосі.
Крім того, команда працює над проєктом ExoProbe — спеціальною мережею телескопів, які дозволять точніше визначати відстань до дивних об’єктів та оперативно перевіряти їхню природу.
Вчені сподіваються, що ці технології дадуть змогу зробити значний прорив у багаторічних пошуках відповіді на питання: чи ми справді одні у Всесвіті.
