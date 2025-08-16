Може бути слідом інопланетян: вчені знайшли загадковий об’єкт у космосі

НЛО / © Pixabay

Астрономи повідомили про виявлення загадкового об’єкта поблизу Землі завдяки інноваційному методу спостережень. Дослідники використали тінь нашої планети як природний фільтр, щоб відсіяти перешкоди від супутників і космічного сміття. Це дозволило помітити те, що зазвичай губиться серед мільйонів штучних слідів у небі.

Про це пише Universe Space Tech.

Міжнародна команда вчених проаналізувала понад 200 тисяч зображень, отриманих телескопом Zwicky Transient Facility у Каліфорнії. Система NEOrion виявила тисячі потенційних кандидатів, більшість із яких виявилися метеорами, літаками або відомими астероїдами. Проте один випадок зацікавив дослідників найбільше — некаталогізований об’єкт, який рухався значно швидше, ніж типові астероїди, і не відповідав жодним даним із наявних космічних баз.

Науковці визнають, що поки не можуть пояснити природу цієї знахідки. Вона залишається загадкою, хоча й не дає підстав прямо говорити про інопланетне походження. Попри це, відкриття стало важливим кроком у пошуках потенційних слідів позаземних артефактів у нашій Сонячній системі.

Учені також розглядають інші способи досліджень, серед яких — аналіз старих астрономічних знімків, зроблених до запуску перших супутників у 1957 році, та вивчення спектрів підозрілих об’єктів, що могли зазнати змін через багаторічне перебування у космосі.

Крім того, команда працює над проєктом ExoProbe — спеціальною мережею телескопів, які дозволять точніше визначати відстань до дивних об’єктів та оперативно перевіряти їхню природу.

Вчені сподіваються, що ці технології дадуть змогу зробити значний прорив у багаторічних пошуках відповіді на питання: чи ми справді одні у Всесвіті.

