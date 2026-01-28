Може існувати позаземне життя: NASA дізналося більше про крижаний супутник Юпітера Європу

Місія "Юнона" / © NASA

Реклама

Дані місії NASA “Юнона” дозволили отримати нову інформацію про товщину та структуру крижаної оболонки супутника Юпітера Європа. Використовуючи мікрохвильовий радіометр (MWR), вчені визначили, що середня товщина льоду в районі, який спостерігався під час проліту “Юнони” 2022 року, становить близько 29 кілометрів.

Нова оцінка товщини льодової кори була опублікована 17 грудня в журналі Nature Astronomy.

Це перші вимірювання, які дозволили розрізняти ділянки тонкого та товстого льоду: раніше вважалося, що товщина оболонки може коливатися від кількох сотень метрів до десятків кілометрів.

Реклама

Європа трохи менша за Місяць і вважається одним із пріоритетних об’єктів для вивчення потенційної здатності до життя. Існують дані, що солоний океан під крижаною оболонкою може містити інгредієнти для життя. Вивчення товщини льоду і його структури допомагає зрозуміти внутрішній устрій супутника та оцінити можливу придатність середовища для життя.

Як “Юнона” вивчала Європу

Хоча прилад MWR спочатку створювався для дослідження атмосфери Юпітера, він виявився корисним і для вивчення крижаних та вулканічних супутників. 29 вересня 2022 року апарат наблизився до поверхні Європи на відстань близько 360 кілометрів. Під час проліту MWR зібрав дані з приблизно половини поверхні супутника, “зазирнувши” під лід і вимірявши температуру на різній глибині.

“Оцінка у 18 миль (29 км) стосується холодного, твердого, провідного зовнішнього шару чистого водяного льоду”, – пояснив Стив Левін, науковий керівник проекту Juno з Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії.

Він додав, що внутрішній, трохи тепліший конвективний шар цілком можливий, що робить загальну товщину льоду ще більшою. Якщо лід містить розчинені солі, товщина може зменшитися приблизно на 3 милі.

Реклама

Що знайшли всередині льодової оболонки

MWR також виявив у приповерхневому льоду тріщини, пори та пустоти, які розсіюють мікрохвилі. Їхній діаметр не перевищує кількох дюймів, а глибина сягає сотень футів.

За словами вчених, такі пори навряд чи можуть слугувати значущим шляхом для перенесення кисню та поживних речовин з поверхні до підземного океану.

“Товщина льодової оболонки і наявність тріщин – частина складної головоломки для розуміння потенційної придатності Європи для життя”, – зазначив Скотт Болтон, керівник проекту Juno з Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.

Ці дані будуть важливими для майбутніх місій NASA Europa Clipper та ESA Juice, які прямують до Юпітера для детального вивчення його супутників.

Реклама

Нагадаємо, вчені знайшли чотири “планети-немовляти” з аномально низькою щільністю. Це та сама “відсутня ланка”, яку астрономи шукали роками, щоб зрозуміти еволюцію Всесвіту.