ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Може існувати позаземне життя: NASA дізналося більше про крижаний супутник Юпітера Європу

Вчені дослідили структуру льоду та тріщини, що допоможе оцінити потенційну можливість існування підкрижного океану і позаземного життя.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Місія "Юнона"

Місія "Юнона" / © NASA

Дані місії NASA “Юнона” дозволили отримати нову інформацію про товщину та структуру крижаної оболонки супутника Юпітера Європа. Використовуючи мікрохвильовий радіометр (MWR), вчені визначили, що середня товщина льоду в районі, який спостерігався під час проліту “Юнони” 2022 року, становить близько 29 кілометрів.

Нова оцінка товщини льодової кори була опублікована 17 грудня в журналі Nature Astronomy.

Це перші вимірювання, які дозволили розрізняти ділянки тонкого та товстого льоду: раніше вважалося, що товщина оболонки може коливатися від кількох сотень метрів до десятків кілометрів.

Європа трохи менша за Місяць і вважається одним із пріоритетних об’єктів для вивчення потенційної здатності до життя. Існують дані, що солоний океан під крижаною оболонкою може містити інгредієнти для життя. Вивчення товщини льоду і його структури допомагає зрозуміти внутрішній устрій супутника та оцінити можливу придатність середовища для життя.

Як “Юнона” вивчала Європу

Хоча прилад MWR спочатку створювався для дослідження атмосфери Юпітера, він виявився корисним і для вивчення крижаних та вулканічних супутників. 29 вересня 2022 року апарат наблизився до поверхні Європи на відстань близько 360 кілометрів. Під час проліту MWR зібрав дані з приблизно половини поверхні супутника, “зазирнувши” під лід і вимірявши температуру на різній глибині.

“Оцінка у 18 миль (29 км) стосується холодного, твердого, провідного зовнішнього шару чистого водяного льоду”, – пояснив Стив Левін, науковий керівник проекту Juno з Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії.

Він додав, що внутрішній, трохи тепліший конвективний шар цілком можливий, що робить загальну товщину льоду ще більшою. Якщо лід містить розчинені солі, товщина може зменшитися приблизно на 3 милі.

Що знайшли всередині льодової оболонки

MWR також виявив у приповерхневому льоду тріщини, пори та пустоти, які розсіюють мікрохвилі. Їхній діаметр не перевищує кількох дюймів, а глибина сягає сотень футів.

За словами вчених, такі пори навряд чи можуть слугувати значущим шляхом для перенесення кисню та поживних речовин з поверхні до підземного океану.

“Товщина льодової оболонки і наявність тріщин – частина складної головоломки для розуміння потенційної придатності Європи для життя”, – зазначив Скотт Болтон, керівник проекту Juno з Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоніо.

Ці дані будуть важливими для майбутніх місій NASA Europa Clipper та ESA Juice, які прямують до Юпітера для детального вивчення його супутників.

Нагадаємо, вчені знайшли чотири “планети-немовляти” з аномально низькою щільністю. Це та сама “відсутня ланка”, яку астрономи шукали роками, щоб зрозуміти еволюцію Всесвіту.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie