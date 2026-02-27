Може перетворитися на чорну діру: зірка у 1540 разів більша за Сонце на межі колапсу

Ілюстрація подвійної системи OH G64. Фото: Daniel Cea Martinez

Астрономи зафіксували рідкісну подію — одна з найбільших відомих зірок змінила свій тип і, ймовірно, наблизилася до фінальної стадії еволюції. Йдеться про WOH G64 — гігант у Великій Магеллановій Хмарі, який може стати надновою або ж колапсувати в чорну діру.

Про це повідомило видання Space.com.

WOH G64 (IRAS 04553–6825) розташована приблизно за 163 тисячі світлових років від Землі у галактиці-супутнику Чумацького Шляху — Великій Магеллановій Хмарі. Її радіус у 1540 разів перевищує радіус Сонця, маса — майже у 30 разів більша, а яскравість — приблизно у 282 тисячі разів потужніша за сонячну. Зірку відкрили ще у 1970-х роках і довгий час класифікували як червоний надгігант, оточений щільним пиловим тором.

Однак від 2014 року астрономи помітили поступову зміну її характеристик. Команда під керівництвом Гонсало Муньоса-Санчеса з Національної обсерваторії Афін зафіксувала зміну кольору зорі та підвищення температури її поверхні. За їхніми висновками, WOH G64 перейшла у фазу жовтого гіпергіганта — вкрай рідкісного і короткотривалого етапу в житті масивних зірок.

«Доля зірок з початковими масами від 23 до 30 сонячних мас після еволюції в червоних надгігантів досі невизначена. У цьому разі WOH G64 був найекстремальнішим відомим червоним надгігантом, з оцінною масою близько 28 сонячних мас», — пояснив Муньос-Санчес у коментарі Space.com. За його словами, наразі незрозуміло, чи такі об’єкти вибухають як наднові, чи колапсують безпосередньо в чорні діри, або ж проходять через фазу жовтого гіпергіганта перед фіналом.

Науковці наголошують: це перший задокументований випадок, коли екстремальний червоний надгігант змінив температуру та колір упродовж року без ознак катастрофічних процесів. Зазвичай швидкі зміни в масивних зорях супроводжуються потужними виверженнями або нестабільністю, однак у цьому разі трансформація відбулася відносно плавно.

Дослідження також показало, що WOH G64 не є самотньою. Вона входить до подвійної системи. Це відкриває нові сценарії її еволюції: можливий масообмін між компонентами або часткове зняття оболонки під впливом гравітаційної взаємодії. Альтернативно зміни могли бути спричинені внутрішніми процесами самої зірки, зокрема тривалим епізодом виверження.

Жовті гіпергіганти — надзвичайно рідкісні об’єкти. Наразі підтверджено лише кілька десятків таких зірок, адже ця фаза триває дуже коротко за космічними мірками.

«З астрономічного погляду, WOH G64 видається високорозвиненою системою, і можливо, що вона може зазнати колапсу ядра "скоро". У цьому контексті "скоро" відповідає часовій шкалі від ста до кількох тисяч років. Така подія була б надзвичайною, залишається дуже малоймовірним, що вона станеться протягом нашого життя», — сказав Муньос-Санчес.

