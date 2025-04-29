Може вдарити по Британії: космічний апарат СРСР падає на Землю

Космічний апарат падає на Землю / © ESA

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Понад 50 років тому радянський космічний апарат «Космос-482» мав досліджувати Венеру, але через збій під час запуску застряг на орбіті Землі. За прогнозами експертів, він упаде на Землю вже 10 травня.

Про це повідомило видання The Sun.

За розрахунками нідерландського фахівця з відстеження супутників Марко Лангбрука, космічний апарат вагою близько 500 кг і розміром з метр увійде в атмосферу на шаленій швидкості близько 27 000 кілометрів на годину. Хоча спочатку зонд був оснащений парашутом, малоймовірно, що він спрацює після десятиліть перебування у космосі.

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Найбільше занепокоєння викликає прогнозована зона падіння, яка охоплює широти між 52 градусами північної та 52 градусами південної широти — це означає, що під загрозою опиняються Лондон, частини Європи, Африки, Австралії та Америки.

Попри потенційну загрозу, експерти зазначають, що найвірогіднішим місцем падіння «Космосу-482» є океан. Проте раніше два уламки «Космосу-482» впали в Новій Зеландії 1972 рокуі, залишивши кратери на полях.

«Космос-482» — це частина радянської програми дослідження Венери. Після невдалого запуску апарат розпався, і два його фрагменти досі перебувають на орбіті. Один із них — саме той, що зараз падає.

Нагадаємо, вчені встановили, як уповільнення обертання Землі допомогло з’явитися кисню в атмосфері.