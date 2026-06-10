Може впливати на рівень цукру в крові: науковці виявили неочікувану властивість популярного фрукта

Авокадо / © Pixabay

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Щоденне вживання всього одного авокадо допомагає уникнути різких стрибків цукру в крові. До такого висновку дійшли дослідники. За словами вчених, цей популярний фрукт не лише стабілізує рівень глюкози, а й здатний суттєво знизити ризик появи небезпечних хронічних хвороб, зокрема діабету та деяких видів раку.

Про це пише Daily Express.

Нещодавнє дослідження, участь у якому узяло понад 960 дорослих віком від 25 років із надмірним обхватом талії довело, що щоденне вживання одного великого авокадо суттєво знижує глікемічне навантаження від їжі. Під час експерименту учасників розділили на дві групи: перша з’їдала по авокадо щодня, а контрольна харчувалася як зазвичай, обмежуючись максимум двома фруктами на місяць, причому обидві групи не змінювали своїх звичок та способу життя.

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Науковці проаналізували раціон людей за допомогою трьох добових опитувань і вирахували середній глікемічний індекс та навантаження, яке показує рівень підвищення цукру в крові з урахуванням кількості й якості вуглеводів. У результаті група, яка щодня їла авокадо, продемонструвала значно нижчі показники порівняно з тими, хто не вживав фрукт регулярно.

Щоденне вживання авокадо знижує глікемічне навантаження в раціоні / © Pixabay

Експерти пояснюють такий ефект унікальним поживним складом авокадо і нагадують, що дієти з низьким глікемічним навантаженням зменшують ризик розвитку діабету 2 типу, певних видів раку та загальну смертність.

Незалежна експертка з харчування, докторка філософії Емілі Ланц підтвердила, що щоденне вживання авокадо знижує глікемічне навантаження в раціоні завдяки високому вмісту клітковини, яка уповільнює травлення, та мононенасичених жирів, що покращують метаболізм.

Водночас автори дослідження застерігають від поспішних висновків, адже в експерименті брали участь переважно жінки (73%), близько половини білих людей і виключно особи з надмірною вагою, тому вибірка не є репрезентативною для всього населення. Крім того, збір даних базувався на спогадах самих учасників про свій раціон, що могло призвести до неточностей.

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Докторка Ланц також зазначає, що наукових доказів про довгострокову користь дієт із низьким глікемічним навантаженням поки замало для їхнього внесення до національних рекомендацій. Експерти радять розглядати авокадо лише як елемент збалансованого харчування, а не як панацею від хвороб, і рекомендують проконсультуватися з лікарем або дієтологом перед зміною раціону.

Нагадаємо, популярна корейська страва кімчі відома тим, що добре впливає на травлення. Але нещодавнє дослідження виявило в неї ще одну несподівану властивість. Виявилося, що певний пробіотичний штам, який живе в кімчі, може зв’язувати нанопластик у кишківнику й допомагати виводити його з організму.

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