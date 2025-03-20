Можуть бути початком Всесвіту: вчені виявили нову природу чорних дір

Вчені стверджують, що сингулярність чорних дір може бути не кінцем, а початком нового космічного процесу, ведучи до білої діри.

Чорні діри, які традиційно вважалися кінцевою точкою для матерії й часу, можуть бути чимось більшим. Група вчених з Шеффілдського університету висунула гіпотезу, що чорна діра — це не кінець, а початок, що є порталом, який веде до білої діри, де матерія і час відроджуються.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Згідно з класичною теорією Ейнштейна, в центрі чорної діри знаходиться сингулярність, де закони фізики перестають діяти. Однак нові дослідження, засновані на квантовій механіці, показують, що сингулярність може бути лише переходом до іншого стану, де час продовжує існувати.

"Довгий час ми загадувалися над питанням, чи може квантова механіка змінити наше розуміння чорних дір і допомогти розгадати їхню справжню природу. Річ у тім, що у квантовій механіці час не може закінчитися, оскільки системи постійно змінюються і розвиваються", – заявив співавтор дослідження зі Школи математичних і фізичних наук Шеффілдського університету Штеффен Гілен.

Два дослідники, застосувавши квантову механіку до моделі чорної діри, виявили, що замість класичної сингулярності в її центрі можуть відбуватися квантові флуктуації, які ведуть до виникнення білої діри. У такій точці, на відміну від чорної діри, матерія та час не зникають, а "вивергаються" у Всесвіт.

"У наших дослідженнях час з'являється з таємничої темної енергії, яка пронизує весь Всесвіт. Ми припускаємо, що час вимірюється темною енергією, яка є всюди у Всесвіті. Це найважливіша нова ідея, яка дозволяє нам зрозуміти явища, що відбуваються всередині чорної діри", – зазначили науковці.

Нагадаємо, археологи виявили гробницю загадкового фараона в Єгипті.

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