Може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією: вчені вловили загадковий сигнал з космосу

Астрономи з Університету Макгілла в Канаді та Індійського інституту наук змогли зафіксувати радіосигнал, який виходить від атомів водню в далекій галактиці.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Сигнал був випущений, коли нашому Всесвіту було всього 4,9 мільярда років. Він виходить із галактики, яка перебуває на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі.

Зафіксувати сигнал вдалося завдяки методу гравітаційного лінзування. Він дозволяє виявити далекі об'єкти в космосі за допомогою іншого масивного об'єкта, що перебуває ближче до спостерігача. Сигнал, що походить від більш далекого об'єкта, викривляється близьким, у цьому випадку відбулося посилення в 30 разів. Це дозволило радіотелескопу вловити сигнал від галактики на відстані 8,8 мільярда світлових років.

Дослідники припускають, що він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

Раніше повідомлялося, що нове дослідження вчених з Інституту SETI, американської некомерційної організації, яка займається пошуком позаземного життя, показує, що швидше за все, позаземні цивілізації очікують відповідного моменту, щоб послати на Землю свої сигнали. І цей момент настане, коли далека заселена планета проходитиме на тлі своєї зірки, і її можна побачити із Землі.

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