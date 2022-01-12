Може дистанційно відчиняти двері і вмикати музику: 19-річний хакер зламав понад 20 автомобілів Tesla по всьому світові

Може дистанційно відчиняти двері і вмикати музику: 19-річний хакер зламав понад 20 автомобілів Tesla по всьому світові

Водночас хлопець заявляє, що не збирається використовувати доступ до авто у власних цілях.

Підліток-хакер з Німеччини стверджує, що він зміг зламати, отримати доступ і контролювати деякі функції більш ніж двох десятків автомобілів Tesla по всьому світові.

Про це пише Drive Tesla. Canada.

19-річний Девід Коломбо у своєму Twitter заявив, що він має доступ до понад 25 авто компанії Tesla, які належать користувачам у 13 країнах по всьому світові. Як зазначив хлопець, доступ був отриманий не через вразливість інфраструктури Tesla, а через те, що власники авто використовували сторонні сервіси і ключі API.

Коломбо каже, що він має змогу відчиняти двері та вікна авто, заводити його за допомогою дистанційного керування без ключа, вмикати музику на повну гучність та керувати фарами.

Крім того, хлопець може визначати точне місцезнаходження Tesla. Так, Коломбо підтвердив, що принаймні один із постраждалих автомобілів перебуває в Кітченері, провінція Онтаріо в Канаді.

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Водночас хлопець заявляє, що не збирається використовувати доступ до авто у власних цілях. Коломбо переконаний, що люди, які постраждали від злому, мають знати про небезпеку і захистити свої облікові записи.

" Я вважаю, що це досить небезпечно, коли хтось може дистанційно вмикати музику на повну гучність або відкривати вікна чи двері, поки ви в дорозі. Навіть безперервне миготіння вогнів може потенційно загрожувати іншим водіям", — наголосив хлопець.

Тому хакер звернувся до програми CVE від MITRE, яка працює над виявленням та визначенням публічно розкритих уразливостей кібербезпеки.

За останніми відомостями, Коломбо підтвердив, що зараз він координує роботу з командою безпеки Tesla, аби сповістити постраждалих власників авто.

Нагадаємо, нещодавно черговою неприємністю автомобілів Tesla стали масові скарги користувачів на клімат-контроль у моделях Model 3 і Model Y: збій залишає салон без опалення, що особливо небезпечно в країнах з морозними зимами.

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