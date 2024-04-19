Може вловлювати світло та розщеплювати воду: вчені створили дивовижний матеріал

Команда вчених з Лінчепінзького університету в Швеціі синтезувала матеріал, який без зайвих премудростей назвала Goldene. Винахідники вважають, що він може вловлювати світло та бути каталізатором розщеплення води для отримання водню.

Про це пише Nature.

Goldene являє собою найтонше сусальне золото у світі й перший в історії двомірний матеріал з металу завтовшки лише в один атом, який не з'єднаний з шарами інших матеріалів. Водночас він має дуже високу здатність вловлювати світло. Під впливом світла на поверхні матеріалу генеруються "хвилі електронів", які можуть спрямовувати та концентрувати цю енергію.

Ця сильна реакція на світло була використана, наприклад, у золотих фотокаталізаторах для розщеплення води з отриманням водню. За словами дослідників, Goldene може відкрити нові можливості у багатьох галузях виробництва, але спочатку його властивості необхідно вивчити детальніше.

Голден – це не перший матеріал товщиною в один атом, але він все ж таки має унікальні особливості, яких не було у більш ранніх винаходах. Перший такий матеріал – графен – створили у 2004 році, а за останні двадцять років їхня кількість стрімко збільшувалася. Але подібні матеріали з металів вдавалося створити або як плівку, яка вкривала підґрунтя, або як прошарок між двома пластинами з інших матеріалів.

За словами шведських вчених, нині їм вдалося створити перший в історії двомірний метал з одного шару атомів, який не з'єднаний з будь-якими іншими матеріалами.

Вкрай важливо, що простий хімічний метод, за допомогою якого виготовляється голден, має бути придатним для великомасштабного виробництва. Це дозволить виробляти листи, які будуть в 400 разів тонкішими за комерційне сусальне золото.

Тепер дослідники з Лінчепінгу шукають більш ефективні способи виробництва, які б дозволили збільшити листи матеріалу до розміру, який було б зручно використовувати у промисловості. Вони також вивчають, чи можна використовувати цей метод для створення моношарів інших каталітичних металів, зокрема іридію, платини та паладію.

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