Може знадобитися третя доза: вчені з’ясували, наскільки зменшується ефективність вакцини Pfizer за пів року

Може знадобитися третя доза: вчені з’ясували, наскільки зменшується ефективність вакцини Pfizer за пів року

Вакцина Pfizer ефективна проти всіх поточних варіантів коронавірусу.

Ефективність вакцини під назвою Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech проти COVID-19 через пів року знижується майже вдвічі - з 88% до 47%.

Про це йдеться в дослідженні Pfizer і медмережі Kaiser Permanente, яке опубліковано в журналі Lancet, пише Reuters.

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Так, вчені досліджували медкарти понад 3,4 млн членів Kaiser Permanente в Південній Каліфорнії від грудня 2020 року до серпня 2021 року і дійшли до висновку, що через шість місяців після введення другої дози вакцини Pfizer її ефективність у запобіганні зараження знижується з 88% до 47%.

Згідно з інформацією, ефективність вакцини проти штаму "Дельта" склала 93% через місяць після другої дози та знижується до 53% через чотири місяці. Щодо інших штамів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97% через 4–5 місяців.

"Наш аналіз щодо конкретних варіантів чітко показує, що вакцина (Pfizer/BioNTech) ефективна проти всіх поточних варіантів, що викликають занепокоєння, зокрема Delta", - сказав старший віцепрезидент та головний лікар вакцин Pfizer Луїс Джодар.

Утім, дослідження показало, що ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації і смерті залишалася високою - 90% протягом щонайменше шести місяців, навіть проти штаму "Дельта".

"Це означає, що штам "Дельта" не є варіантом, який повністю уникає захисту вакцини. Якби це було так, ми, ймовірно, не побачили б високого захисту після вакцинації, тому що в цьому випадку вакцинація не спрацювала б", – пояснила керівниця дослідження Сара Тартоф.

У висновку вчених сказано, що результати підтверджують високу ефективність Pfizer/BioNTech проти госпіталізації близько до 6 місяців після повної вакцинації навіть в умовах широкого розповсюдження варіанту "Дельти". Зниження ефективності вакцини проти інфекцій SARS-CoV-2 з часом, ймовірно, головним чином пов'язано з ослабленням імунітету, а не з "Дельта"-штамом.

Раніше робити третє щеплення цим препаратом почали зокрема в Ізраїлі. А нещодавно застосування третьої дози Pfizer через півроку після другої підтримало Європейське агентство з лікарських засобів.

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