Мозок астронавтів перебудовується під час тривалих місій у космосі
Перебування в умовах мікрогравітації чинить значно глибший вплив на людський організм, ніж вважалося раніше.
Учені виявили нову зміну в організмі людей, пов’язану з перебуванням в умовах мікрогравітації та невагомості. Вона може пояснити, чому астронавтам важко адаптуватися після повернення на Землю
Про це повідомляє Science Alert.
За даними дослідників, навіть через кілька тижнів у космосі в астронавтів можуть спостерігатися зміни у формі мозку. У разі триваліших космічних польотів ці зміни можуть зберігатися щонайменше шість місяців.
«Ми продемонстрували комплексні зміни положення мозку в черепній порожнині після космічного польоту та в аналогічному середовищі. Ці результати мають вирішальне значення для розуміння впливу космічного польоту на мозок і поведінку людини», — зазначила група дослідників під керівництвом фізіологині Рейчел Сейдлер з Університету Флориди.
Результати дослідження показали, що під час космічного польоту мозок зміщується вгору і назад усередині черепа, а також трохи нахиляється назад — відбувається ледь помітний, ледь вловимий поворот, що узгоджується з результатами попередніх досліджень. Але мозок зміщувався і в інших напрямках.
За словами дослідників, це вказує на те, що змінюється сама форма мозку. Найбільш виражені зміщення спостерігалися під час більш тривалих космічних польотів — мозок астронавтів, які провели рік у космосі, міг змінитися на два-три міліметри.
Нагадаємо, екіпаж китайської місії «Шеньчжоу-20» застряг на орбіті після того, як їхня капсула зазнала удару від загадкового об’єкта.