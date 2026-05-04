Мозок бачить більше, ніж написано: чому ми легко читаємо переплутані слова

Людський мозок здатен розпізнавати слова навіть тоді, коли літери в них переплутані. Але це працює не через «магічне правило» про першу й останню літери, а завдяки контексту, пам’яті та здатності мозку прогнозувати зміст.

Про це пише Daily Mail із посиланням на пояснення лінгвістки Університету Колорадо в Боулдері Карен Столлзнов.

Явище часто називають «типоглікемією». Його зазвичай пояснюють так: якщо перша й остання літери слова стоять на місці, порядок решти нібито не має значення. Однак, за словами дослідниці, це надто спрощене пояснення.

«Читання перемішаних слів набагато менше пов’язане з якимось магічним “правилом” про першу й останню літери, і набагато більше — з тим, як наш мозок використовує контекст, розпізнавання образів і прогнозування», — пояснила Столлзнов.

Коли людина читає, мозок не завжди обробляє кожну літеру по черзі. Він спирається на знайомі поєднання літер, форму слова та зміст усього речення. Саме тому ми часто не помічаємо помилок у власних текстах: мозок бачить не лише написане, а й те, що очікує побачити.

Найлегше читати переплутані слова тоді, коли текст передбачуваний. Якщо контекст зрозумілий, мозок швидко «добудовує» значення. Але з довгими, рідкісними або сильно перемішаними словами цей механізм працює гірше — читання сповільнюється, а розуміння стає складнішим.

За словами Столлзнов, ключову роль відіграє саме контекст: слова не сприймаються ізольовано, а завжди пов’язані з іншими словами в реченні.

Дослідниця підсумовує: люди можуть читати слова з помилками не тому, що порядок літер неважливий, а тому, що мозок дуже добре працює з неповною інформацією та здатен перетворювати хаос на зрозумілий зміст.

