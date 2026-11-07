Мозок людини впорядковує емоції за шестикутною сіткою - як це працює

Мозок. / © Unsplash

Реклама

Мозок людини може впорядковувати емоційну інформацію за допомогою системи, схожої на шестикутну сітку. Такий механізм вчені виявили в ділянці мозку, яка бере участь в обробці емоцій.

Про це пише видання Science alert.

Реклама

Вчені давно знають, що емоції мають певну структуру. Їх можна розташувати на двовимірній карті за двома параметрами — приємністю або неприємністю переживання та рівнем збудження.

Реклама

Нове дослідження припускає, що він може використовувати механізм, подібний до того, який допомагає орієнтуватися у фізичному просторі.

Йдеться про так звані клітини сітки — нейрони, які активуються, коли тварина перебуває в певних місцях навколишнього середовища. Якщо позначити ці точки на карті, вони утворюють повторюваний візерунок із шестикутною симетрією.

Завдяки такій системі мозок може визначати положення тварини та відстежувати її переміщення. Попередні дослідження також вказували, що подібні принципи можуть застосовуватися для впорядкування абстрактної інформації.

Раніше повідомлялося, що під час загального наркозу мозок людини може розрізняти незвичні звуки, обробляти значення слів і формувати нейронні сигнали, пов’язані з продовженням почутої фрази.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів