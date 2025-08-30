Мозок можна "перезапустити": як чай та вітамінна добавка можуть зупинити хворобу Альцгеймера

Зелений чай / © Unsplash

Реклама

Зелений чай у поєднанні зі звичайним вітаміном може допомогти мозку боротися з небезпечними відкладеннями, що пов’язані з розвитком хвороби Альцгеймера.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідники Каліфорнійського університету в Ірвайні з’ясували, що поєднання сполуки із зеленого чаю та вітаміну B3 може уповільнювати процеси, пов’язані з розвитком хвороби Альцгеймера.

Реклама

Йдеться про антиоксидант епігаллокатехін галат (EGCG) та нікотинамід — форму вітаміну B3, яку організм отримує з продуктів, багатих на ніацин: злаків, горіхів, бобових, риби та яєць. У дослідах на клітинах мозку мишей in vitro науковці побачили, що ці речовини підвищують рівень гуанозинтрифосфату (ГТФ) — молекули, яка відповідає за енергетичні процеси в нейронах.

Завдяки цьому клітини ефективніше позбавлялися від шкідливих відкладень бета-амілоїдних білків, що давно пов’язують із прогресуванням хвороби Альцгеймера. Дослідження також показало, що підвищення рівня ГТФ допомагає нейронам відновлювати пошкодження, пов’язані зі старінням.

За словами біомедичного інженера Грегорі Брюера, відновлення енергетичного балансу нейронів може стати новим підходом до боротьби з віковим когнітивним зниженням. Важливим є й те, що обидві сполуки доступні у вигляді харчових добавок, які вже схвалені як безпечні.

Водночас вчені наголошують: результати отримані лише в лабораторних умовах, тож для підтвердження ефективності в людей необхідні додаткові клінічні випробування.

Реклама

Раніше окремі дослідження вже пов’язували зелений чай із нижчим ризиком деменції, а нікотинамід — із захистом мозку від наслідків інсульту. Тепер науковці припускають, що саме ГТФ може пояснювати ці ефекти.

Нагадаємо, вчені знайшли аромат, який збільшує сіру речовину мозку. Виявилося, що регулярне вдихання запаху троянди може впливати на структуру мозку людини.