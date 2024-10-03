Мозок мухи допоможе зрозуміти людський розум: сенсаційне дослідження вчених 

Це найдетальніший аналіз мозку дорослої живої істоти, який коли-небудь здійснювали.
Вчені вперше розробили мапу нейронних зв’язків у мозку мухи.
Про це пише Бі-бі-сі.
Хоча мозок комахи і не наближається за розміром і складністю до людського мозку, але він все ж таки охоплює приблизно 548 тисяч зв'язків між нейронами.
Тепер вчені, які досліджують мозок мухи, вперше визначили положення та зв’язки кожної із 130 000 нейронних структур.
Доктор Грегорі Джефферіс з Лабораторії молекулярної біології Ради медичних досліджень у Кембриджі сказав BBC News, що наразі ми не маємо уявлення про те, як мережа нейронів у мозку кожного з нас дозволяє нам взаємодіяти одне з одним та навколишнім світом.
"Мапа мозку мухи справді чудова і допоможе нам реально зрозуміти, як працює наш власний мозок", - зазначив він.
Нагадаємо, вчені з Китаю успішно заморозили і розморозили тканину людського мозку, після чого вона відновила нормальну функцію.
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