Мозок мухи допоможе зрозуміти людський розум: сенсаційне дослідження вчених 

Вчені вперше розробили мапу нейронних зв’язків у мозку мухи.

Про це пише Бі-бі-сі.

Хоча мозок комахи і не наближається за розміром і складністю до людського мозку, але він все ж таки охоплює приблизно 548 тисяч зв'язків між нейронами.

Тепер вчені, які досліджують мозок мухи, вперше визначили положення та зв’язки кожної із 130 000 нейронних структур.

Доктор Грегорі Джефферіс з Лабораторії молекулярної біології Ради медичних досліджень у Кембриджі сказав BBC News, що наразі ми не маємо уявлення про те, як мережа нейронів у мозку кожного з нас дозволяє нам взаємодіяти одне з одним та навколишнім світом.

"Мапа мозку мухи справді чудова і допоможе нам реально зрозуміти, як працює наш власний мозок", - зазначив він.

Нагадаємо, вчені з Китаю успішно заморозили і розморозили тканину людського мозку, після чого вона відновила нормальну функцію.

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