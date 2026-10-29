Мозок на автопілоті: три нехитрих способи розвинути гнучкість мислення

Більшість людей не усвідомлює справжню цінність гнучкого підходу до життя / © Pixabay

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Гнучкість мислення, або когнітивна гнучкість, — це здатність перемикатися між різними ідеями та стратегіями, змінювати підхід залежно від обставин та розглядати ситуацію з кількох точок зору.

Водночас гнучкість, як показує дослідження, не означає, що потрібно постійно змінювати думку, відмовлятися від звичок чи погоджуватися з усіма. Іноді перевірений підхід справді кращий. Головне — помічати, коли обставини змінилися, і колишнє рішення вже не працює.

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Топ три способи розвинути гнучкість мислення

Вигадуйте незвичайні способи використати звичні речі

Ми звикли бачити у предмета одну функцію, і те саме відбувається із завданнями: здається, що вони мають одне «правильне» рішення. Спробуйте зробити інакше — спочатку зібрати багато варіантів, потім вибирати. Психологи називають таке мислення дивергентним.

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Ця вправа допомагає тренувати пошук альтернатив. Замість того, щоб одразу зупинятися на очевидному рішенні, ви вчитеся генерувати кілька варіантів.

Як робити

Візьміть будь-який предмет, наприклад, звичайну склянку, поставте таймер на дві хвилини. За цей час вигадайте якнайбільше способів застосувати її, крім пиття. Можна вигадати й незвичайніші варіанти — головне, не відкидати ідеї лише тому, що вони здаються дивними. Коли закінчиться час, виберіть інший предмет і повторіть вправу. Спробуйте використати, наприклад, рушник, коробку або пластикову пляшку.

Шукайте кілька розв’язаннь одного завдання

Цей метод ближче до того, що робить гнучка людина, коли план не працює — не повторює спробу, а обирає інший шлях.

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Як робити

Припустимо, ви хочете регулярно займатися спортом, але постійно відкладаєте тренування через брак часу. Замість чергової спроби втиснути її в розклад запишіть три варіанти: 15 хвилин зарядки вдома, швидка прогулянка під час обіду, довге тренування по суботах. Якщо обідня перерва у вас вільна, простіше почати з прогулянки.

Перевіряйте перше пояснення, яке спало на думку

Найчастіше ми швидко знаходимо пояснення того, що відбувається, навіть коли у нас мало інформації. Наприклад, начальник коротко відповів на повідомлення, і перша думка — він незадоволений моєю роботою. Друг не зателефонував у день народження — «він про мене забув». Але це лише припущення.

Як робити

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Коли ловите себе на категоричному висновку, поставте собі три запитання:

Які факти підтверджують мою версію?

Які ще пояснення можливі?

Що я сказав би другові, якби він опинився у такій ситуації?

Нагадаємо, дослідження вчених зі США та Британії довело, що навіть короткочасне використання ШІ-чатботів викликає «лінощі мозку» та стрімко знижує здатність людини до самостійного мислення.

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