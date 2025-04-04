ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Мозок починає «їсти» себе: вчені виявили наслідки одного з найпопулярніших видів спорту

Науковці виявили, що марафон тимчасово знижує рівень мієліну в мозку.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Мозок людини

Чому мозок їсть себе / © Pexels

Марафонський біг довгий час вважався символом витривалості та здорового способу життя. Але нове дослідження виявило несподіваний ефект: екстремальні навантаження можуть змусити мозок «поїдати» себе.

Про це стало відомо з дослідження опублікованого в Nature Metabolism.

Чому мозок «поїдає» себе

Під час марафону організм вичерпує запаси глюкози і переходить на жири. Але мозок, який споживає 20% енергії тіла, у критичних умовах починає використовувати мієлін — жирову оболонку нервових волокон. Дослідження іспанських вчених показало, що через два дні після забігу рівень мієліну в мозку бігунів знижувався до 28%, особливо в зонах, відповідальних за рух і емоції.

На щастя, через два місяці рівень мієліну повністю відновлювався. Проте питання про вплив багаторазових марафонів залишається відкритим. Клаус-Армін Нейв з Інституту Макса Планка порівняв цей процес з «наповненням та зливанням ванни» — мієлін постійно оновлюється, але екстремальні навантаження прискорюють його розпад.

Для кого це небезпечно?

Хоча для здорових людей ефект тимчасовий, у пацієнтів із захворюваннями, пов’язаними з мієліном (наприклад, БАС), інтенсивні навантаження можуть бути ризикованими. Вчені планують подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи варто марафонцям турбуватися про свій мозок.

Нагадаємо, британець біг без зупинки 24 години.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie