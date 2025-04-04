Мозок починає «їсти» себе: вчені виявили наслідки одного з найпопулярніших видів спорту

Чому мозок їсть себе / © Pexels

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Марафонський біг довгий час вважався символом витривалості та здорового способу життя. Але нове дослідження виявило несподіваний ефект: екстремальні навантаження можуть змусити мозок «поїдати» себе.

Про це стало відомо з дослідження опублікованого в Nature Metabolism.

Чому мозок «поїдає» себе

Під час марафону організм вичерпує запаси глюкози і переходить на жири. Але мозок, який споживає 20% енергії тіла, у критичних умовах починає використовувати мієлін — жирову оболонку нервових волокон. Дослідження іспанських вчених показало, що через два дні після забігу рівень мієліну в мозку бігунів знижувався до 28%, особливо в зонах, відповідальних за рух і емоції.

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На щастя, через два місяці рівень мієліну повністю відновлювався. Проте питання про вплив багаторазових марафонів залишається відкритим. Клаус-Армін Нейв з Інституту Макса Планка порівняв цей процес з «наповненням та зливанням ванни» — мієлін постійно оновлюється, але екстремальні навантаження прискорюють його розпад.

Для кого це небезпечно?

Хоча для здорових людей ефект тимчасовий, у пацієнтів із захворюваннями, пов’язаними з мієліном (наприклад, БАС), інтенсивні навантаження можуть бути ризикованими. Вчені планують подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи варто марафонцям турбуватися про свій мозок.

Нагадаємо, британець біг без зупинки 24 години.