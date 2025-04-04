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- Наука та IT
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Мозок починає «їсти» себе: вчені виявили наслідки одного з найпопулярніших видів спорту
Науковці виявили, що марафон тимчасово знижує рівень мієліну в мозку.
Марафонський біг довгий час вважався символом витривалості та здорового способу життя. Але нове дослідження виявило несподіваний ефект: екстремальні навантаження можуть змусити мозок «поїдати» себе.
Про це стало відомо з дослідження опублікованого в Nature Metabolism.
Чому мозок «поїдає» себе
Під час марафону організм вичерпує запаси глюкози і переходить на жири. Але мозок, який споживає 20% енергії тіла, у критичних умовах починає використовувати мієлін — жирову оболонку нервових волокон. Дослідження іспанських вчених показало, що через два дні після забігу рівень мієліну в мозку бігунів знижувався до 28%, особливо в зонах, відповідальних за рух і емоції.
На щастя, через два місяці рівень мієліну повністю відновлювався. Проте питання про вплив багаторазових марафонів залишається відкритим. Клаус-Армін Нейв з Інституту Макса Планка порівняв цей процес з «наповненням та зливанням ванни» — мієлін постійно оновлюється, але екстремальні навантаження прискорюють його розпад.
Для кого це небезпечно?
Хоча для здорових людей ефект тимчасовий, у пацієнтів із захворюваннями, пов’язаними з мієліном (наприклад, БАС), інтенсивні навантаження можуть бути ризикованими. Вчені планують подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи варто марафонцям турбуватися про свій мозок.
Нагадаємо, британець біг без зупинки 24 години.