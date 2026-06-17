Мозок "репетирує" розмову за секунди до неї: цікаве дослідження

Мозок / © Credits

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Уявіть: ви помічаєте знайому людину на вечірці й ще до того, як зробите перший крок, у голові вже крутяться варіанти, що сказати. Нове дослідження показує, що мозок може буквально «репетирувати» соціальну взаємодію за секунди до того, як ми почнемо рухатися.

Про це пише Сikavosti.

Дослідники спостерігали за активністю мозку даніо-реріо (зебрафіш) під час взаємодії з іншими рибами. Перед тим, як риба вирішувала підплисти до інших, у її мозку виникав короткий спалах активності нейронів.

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Цей сигнал з’являвся у палліумі — ділянці мозку, що відповідає за складнішу, у тому числі соціальну, поведінку.

Нейронний «відбиток» був суто соціальним: він не виникав, коли риба переслідувала рухому точку замість іншої риби. Коли вчені лазером руйнували відповідні нейрони палліуму, соціальні підходи припинялися.

Як мозок готується

Соціальні контакти для тварин — це питання виживання. Потрібно вирішити, чи варто наближатися, як це зробити і які можуть бути наслідки. Мозок не діє спонтанно, а спочатку «програє» можливу взаємодію в уяві.

У даніо-реріо цю підготовку вчені побачили у палліумі — частині мозку, яку вважають аналогом людської амігдали та гіпокампа.

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Дослідники вважають, що їхня робота допоможе краще зрозуміти, чому одні організми більш соціальні, а інші — ні. У перспективі такі знання можуть стати основою для підтримки людей, яким важко соціалізуватися.

Нагадаємо, людський мозок здатен розпізнавати слова навіть тоді, коли літери в них переплутані. Лінгвістка Карен Столлзнов пояснила, що це явище, яке часто називають «типоглікемією», працює не через «магічне правило» про першу й останню літери, а завдяки контексту, розпізнаванню образів і прогнозуванню змісту. Мозок швидко «добудовує» значення, коли текст передбачуваний, але з довгими або сильно перемішаними словами читання сповільнюється.

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