"Мозок це ненавидить": лікарка назвала найгіршу ранкову звичку

Звичка одразу після пробудження брати телефон до рук шкодить мозку. / © Pexels

Реклама

Вам знайоме відчуття, коли ви тільки-но прокинулися, а рука вже тягнеться до телефону, щоб вимкнути будильник і одразу перевірити стрічку новин? За словами нейробіологині доктора Венді Сузукі, це є вкрай шкідливою звичкою. Вона стверджує, що такий початок дня не тільки різко підвищує рівень гормону стресу кортизолу, але й краде у нашого мозку найпродуктивніший період доби.

Про це пише Unilad.

Чому ранкове використання смартфону шкодить мозку

Прокинувшись, наш мозок перебуває в стані «пікової нейропластичності». У цей час він найбільш сприйнятливий до нової інформації та має високий рівень дофаміну та кортизолу, що сприяє мотивації та креативності. Однак, якщо одразу ж почати скролити стрічку, мозок одразу переходить у стан підвищеної готовності, втрачаючи свій потенціал.

Реклама

Замість того, щоб починати день з телефона, доктор Сузукі пропонує простий експеримент:

Відкладіть телефон на 20 хвилин після пробудження протягом п’яти днів.

Зробіть розтяжку, запишіть три справи, на яких хочете зосередитися, або просто насолодіться кавою, дозволивши думкам вільно текти.

Нейробіологиня радить дати своєму мозку можливість «керувати» ранком, що допоможе вам стати більш зосередженим і продуктивним протягом дня.

«Ти починаєш свій день зовсім неправильно, і твій мозок це ненавидить. Якщо ваш перший крок вранці — це перевірка телефону, ваш мозок пропускає найпотужніший період дня», — сказала лыкарка.

Крім того, експерти попереджають, що звичка скролити телефон перед сном також має негативні наслідки. Використання екрану в ліжку може збільшити ризик безсоння на 59% і скоротити час сну в середньому на 24 хвилини, що шкодить вашому здоров’ю та самопочуттю.

Реклама

Нагадаємо, чи варто відключати телефон від зарядки, як тільки він досягає 100%? Навколо цього питання існує багато суперечок, але, за словами технічних експертів, турбуватися не варто, оскільки у сучасних гаджетах це не має жодного впливу на загальний стан акумулятора.